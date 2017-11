Mjelde assisterte i Chelsea-seier

Maren Mjelde gjorde forarbeidet da Chelsea slo svenske Rosengård 3-0 i åttedelsfinalen i mesterligaen i fotball onsdag.

Chelsea var klare favoritter foran kampen i London og innfridde til fulle. Resultatet gir Mjelde og lagvenninnene et strålende utgangspunkt foran returkampen i Malmö.

Fran Kirkby sendte Chelsea i ledelsen en drøy halvtime ut i onsdagens kamp etter et strålende dribleraid på høyresiden. Avslutningen satt i lengste hjørne. Mjelde slo den målgivende pasningen.

I annen omgang økte sveitsiske Ramona Bachmann ledelsen til 2-0 med en ny strålende avslutning i lengste hjørne, før Gilly Flaherty la på til 3-0.

Dermed ble det til slutt svært enkelt spill for et Chelsea-lag som også har imponert kolossalt i den engelske ligaen denne sesongen.

Maren Mjelde spilte hele onsdagens kamp for London-klubben. Maria Thorisdottir startet i Chelsea-forsvaret, men ble byttet ut 11 minutter før slutt.

Enkelt for Wolfsburg

Caroline Graham Hansen og Wolfsburg tok på sin side et langt skritt mot kvartfinale i med 4-0-seier over Fiorentina onsdag. Islandske Sara Björk Gunnarsdóttir spilte en av hovedrollene for den tyske storklubben med sine to scoringer etter 49 og 60 minutter.

Tyske Alexandra Popp og danske Pernille Harder sto bak de to øvrige fulltrefferne.

Caroline Graham Hansen startet kampen for Wolfsburg, men ble byttet ut etter 78 minutters spill.

