Mjøndalen-kapteinen ut mot Viking: - Overrasket over hvor tafatte de var

Christian Gauseth mener Viking-trener Bjarne Berntsen er en «utdatert dinosaur» og antyder at Stavanger-klubben er naive som tror de kan rykke opp med en gjeng unggutter.

SR-BANK ARENA (Nettavisen): Mjøndalen vant komfortabelt og fortjent 2-0 borte mot et tafatt Viking-lag tirsdag kveld.

– Dette var kanskje uventet for mange, men det bor så mye potensial i dette laget. Samtidig er jeg overrasket over hvor tafatte Viking var. De hadde ikke en eneste målsjanse, så dette bør jo være en realitetssjekk for dem, sier Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth til Nettavisen.

Mener Viking burde brukt de rutinerte

Før sesongen uttalte Gauseth på Eurosport at han mente Viking-trener Bjarne Berntsen var en «utdatert dinosaur».

Etter tirsdagens seier hadde han ingen problemer med å si at han fortsatt står for den uttalelsen.

– Han har vært spiller og trener tidligere, men den der inn-under-huden-hverdagen har han ikke hatt på mange år. Og OBOS-ligaen er en knalltøff liga. Jeg synes Viking ser ubalanserte og ferske ut, mens vi er voksne. Hadde jeg trent Viking hadde jeg brukt de rutinerte gutta Steffen Ernemann og André Danielsen. Dette er en sånn type liga. Du trenger de voksne gutta, sier han bestemt.

FÅR PASSET PÅSKREVET: Vikings trener Bjarne Berntsen (i midten).

Konfrontert med «utdatert dinosaur»-karakteristikken er det tydelig at Bjarne Berntsen ikke ønsker å bruke mye energi på uttalelsene til Christian Gauseth.

– Jeg er nok nærmere enn dinosaur enn jeg er utdatert. Jeg er godt oppdatert på fotballen både nasjonalt og internasjonalt. Det der er bare noe han sier for å underholde, sier Berntsen, som samtidig var klar på at Viking fremstod med alt for lavt tempo i tapet mot Mjøndalen tirsdag.

Gauseth mener på sin side Berntsens forsvar er et klassisk eksempel på at det er lett å si at alle som er kritisk gjør det for oppmerksomhet.

– Det er en enkel måte å angripe i stedet for sak. Det en grunn til at jeg sier dette, og det er fordi jeg mener det er sånn. Så har jeg vært så lenge i gamet at jeg uttaler meg tabloid, men det er en mening bak det som jeg står for, påpeker Gauseth.

Han holder Aalesund til større favoritt enn Viking fordi trener Lars Bohinen vet hvordan det er å komme til Tromsdalen, hvordan det er å dra til Isachsen stadion for å møte Mjøndalen - og så videre.

Samtidig legger han til at han tror Viking hadde vært et middelmådig 1. divisjonslag om det ikke hadde vært for èn mann.

Og det er kanskje ikke en mann du hadde gjettet på forhånd: Assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim.

43-åringen spilte 425 kamper for Viking mellom 1993-2005.

Trekker frem uventet Viking-profil

– Det er helt avgjørende at de har Aarsheim. Uten ham er de et midt på tabellen-lag. Det er ikke lenge siden Aarsheim spilte, han har vært med her hver dag og kjenner spillerne. Viking må forberede seg bedre på OBOS-ligaen. De kommer til å møte krig hver eneste søndag fremover. Det er Viking alle ønsker å slå. Det er krevende mentalt, og da må det voksne folk til for å håndtere det, sier Gauseth.

Mest sett siste uken