Mjøndalen tok langt steg mot Eliteserien

Oppvisning på dødballer da tabelltoppen ble gjenerobret.

HAMKAM - MJØNDALEN 1-3:

Et drømmemål av midtstopper Quint Jansen satte an tonen tidlig da Mjøndalen vant borte mot HamKam i Obosligaen tirsdag kveld.

Praktscoringen ga trener Vegard Hansen opprykksjagende bruntrøyer et tidlig overtak. Seinere førte flere presise dødballer til Mjøndalen-mål, og en enkel ferd mot tre meget viktige poeng.

Joackim Olsen Solberg var servitør to ganger, både da Rubén Alegre scoret selvmål etter 19 minutters spill, og da superveteran Olivier Occéan styrte inn 0-3 tidlig i andre omgang.

Seieren betyr at Mjøndalen sikrer seg plass i Eliteserien neste år dersom laget vinner hjemme mot opprykksrival Viking kommende helg, eller borte mot nedrykksplasserte Florø i siste serierunde. Trener Hansen er likevel ikke overbevist om at det går veien. Han var ikke mer en mellomfornøyd med spillet laget viste i Hamars kalde regnvær.

- Jeg vet hvordan vi ligger an, og jeg vet også at det ikke er over. Fotballen er rar noen ganger, særlig mot slutten av sesongen. Da vet vi at det kan skje mye rart, poengterte Hansen i et intervju med Eurosport.

Han var enig med TV-kanalens ekspert, Roger Risholt, i et MIF-spillerne strevde med å presse motspillerne da de ikke hadde ballen selv.

- Jeg måtte skrike hele kampen for å få det presset i gang, tilføyde Hansen.

- Fantastisk mål



I 14. spilleminutt dundret nederlandske Quint Jansen til på et frispark fra rundt 20 meter. Dødballen suste opp i den lengste vinkelen. Den rutinerte HamKam-målvakta Lukasz Jarosinski kom seg ikke opp dit i tide, selv om ballen gikk inn i det såkalte «keeperhjørnet».

SUSER: Quint Jansen sto for ett av Mjøndalens tre mål mot HamKam, på et utsøkt frispark. Her avbildet i en tidligere kamp.

Solberg, Jansen og Tonny Brochmann deler på dødballene hos MIF, og trioen tok åpenbart mange riktige valg på Briskeby.

- Den satt fantastisk i krysset. Joackim, jeg og Tonny trener mye på det. Nå var det min tur. Det var et fantastisk mål, beskrev Jansen overfor Eurosport i pausen.

Mye på spill



Poengfangst fra Hamar ville uansett bety at Mjøndalen tok tilbake tabelltoppen fra Viking, og føre dem et hestehode foran i kampen om opprykk. At det ble seier gjorde bare situasjonen enda lysere for Buskerud-mannskapet.

Det skjedde ikke så mye de første ti minuttene av oppgjøret, men de neste fem kunne knapt forløpt bedre for Mjøndalens del. Quint Jansens kanonfrispark ble fulgt opp av et nytt dødballscoring like etterpå.

Solberg slo hardt og presist inn fra venstre, før ballen igjen fortsatte inn i HamKam-målet via en uheldig Rubén Alegre.

Tilfeldigheter var det dog lite av da Mjøndalens venstrekant fant tidligere Odd- og Lillestrøm-storscorer Olivier Occéan med enda et frispark kort tid etter sidebyttet. 37-åringen fra Canada styrte kula videre til 0-3 mellom beina til Jarosinski.

Tynnslitt HamKam-håp



Hjemmelaget kunne meldt seg på for alvor i kappløpet om opprykkskvalifisering med poeng onsdag. Men HamKam greide ikke å gi det besøkende topplaget skikkelig motstand før to tredeler av kampen var ferdig.

Simen Bolkan Nordli sørget for en redusering midtveis i andre halvdel, bare tre minutter etter innhoppet sitt fra benken.

Hedmarkingene greide dog ikke å nærme seg mer i målprotokollen. Før de to siste rundene, borte mot Sandnes Ulf og hjemme mot Ull/Kisa, skiller det fire poeng opp til den siste tabellplassen som gir kvalikspill.

