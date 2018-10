Møller Dæhli om homofobi i fotballen: - Gjør ikke nok

Nordmannens tyske klubb tar et oppgjør med holdningene.

OSLO (Nettavisen): - Det spesielle med fotballen er at det ikke er noen aktive på toppnivå i Europa som har stått frem som homofil, sier Mats Møller Dæhli til Nettavisen.

- Da stiller man seg automatisk spørsmålet om spillere, trenere og alle som er involvert gjør nok for det. For det kan jo ikke være riktig, legger han til.

Det vekket internasjonal oppsikt da Minnesota United-spilleren Collin Martin tidligere i år fortalte at han er homofil, men i europeisk fotball venter man fortsatt på at en aktiv, mannlig fotballspiller på toppnivå skal stå frem som homofil.

Det synes Mats Møller Dæhli og de andre St. Pauli-spillerne er merkelig.

Støtte fra fansen

Tidligere denne uken publiserte den tyske 2. Bundesliga-klubben et intervju med nordmannen, der han tar et oppgjør med homofobi i fotballen. Det skjer etter at St. Pauli-spillerne sammen dro på premieren for filmen «Mario», som tar opp tematikken.

- Vi var på premieren for å vise støtte til prosjektet. Filmen handlet om hvordan det kan oppleves å være en homofil fotballspiller. Fokuset gjennom filmen var på ham - hvordan det er å være homofil fotballspiller, hvordan det kan være i garderoben, sier nordmannen til Nettavisen.

I kommentarfeltet på Facebook er det utelukkende støtte fra fansen som møter nordmannen og hans tyske klubb.

«St. Pauli står sammen med sine spillere, uavhengig av opprinnelse eller seksualitet», skriver en supporter.

«Jeg bryr meg ikke om hvem man elsker, men om man gjør jobben på banen. Forza FCSP!» skriver en annen, mens en tredje supporter stolt bifaller budskapet med ordene «min klubb».

- En klubb for alle

- Det som er med vår klubb, er at fansen er veldig opptatt av å vise støtte. Det er en klubb for alle, og det spiller ingen rolle hvilken seksualitet du har eller hvor du kommer fra. Alle er velkomne, og klubben er veldig opptatt av disse temaene, forteller Møller Dæhli.

STØTTES: Det er dette intervjuet på St. Paulis nettsider som vekker begeistring blant fansen.

Selv fra rivaliserende fans vanker det skryt.

«Jeg var selv på premieren og ble svært positivt overrasket over hvor mye støtte St. Pauli-spillerne viser til tematikken. Hilsen VfL Wolfsburg-fan», skriver en person i St. Paulis Facebook-kommentarfelt.

Pratet sammen i garderoben

Møller Dæhli røper at St. Pauli-spillerne også har pratet om temaet i garderoben, etter at de så filmen.

- Vi snakket om hvordan man kan reagere riktig, og hvordan man kan få et garderobemiljø som er såpass trygt at man er komfortabel med å stå frem som homofil. Og det mente vi at vi absolutt har. Men så er det likevel ingen som kommer ut. Da må man stille seg spørsmålet om man gjør nok, og om man må gjøre mer. Og det å snakke om det er også avgjørende, mener 23-åringen.

«Macho-maskulin» engelsk kultur

Han har en fortid i både norsk, engelsk og tysk fotball, med spill for Molde, Cardiff, juniorlaget til Manchester United og Freiburg.

Og Møller Dæhli mener at garderobekulturen i ett av landene skiller seg ut fra de andre.

- Da jeg spilte i England syntes jeg at fotballkulturen var mer «macho-maskulin» - spesielt i garderoben. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men det var slik jeg følte det på den tiden. Noen ganger ble det vitset om homofili. Det var vanskelig. Her i St. Pauli føler jeg det ikke på samme måten, men selv om vi som klubb er rollemodeller for andre, kan vi ikke tillate oss å hvile på laurbærene, sier han i St. Pauli-intervjuet.

Han kommer med et eksempel på hva han opplevde som juniorspiller i England:

- Det har ikke direkte med homofili å gjøre, men det sier litt likevel. Da jeg var 15 år begynte jeg å reflektere mer over forhåndsdømming. Min daværende kjæreste spilte fotball, og noen av lagkameratene mine gjorde narr av henne. Det passet rett og slett ikke inn i deres forståelse av kjønnsroller og klisjéene om hvordan en spillers kjæreste skulle opptre. Hvordan kunne en jente spille fotball? For meg var det trist å se. Noen av spillerne levde fortsatt i fortiden, og var ikke villige til å utvikle seg som mennesker eller tillate samfunnet å forandre seg. Men det er nettopp det vi må gjøre, sier Møller Dæhli i intervjuet med St. Pauli.

Ingen negative reaksjoner

I etterkant av intervjuet har han fått meldinger fra folk som setter pris på engasjementet hans.

- Ja, noen meldinger har jeg fått. Ikke noen voldsomme reaksjoner, men jeg har fått tilbakemeldinger om at det var et fint intervju, og at det er viktig å prate om. Og det er det jo. Så jeg liker at klubben går foran.

- Ingen negative reaksjoner?

- Ikke som jeg har opplevd nå i ettertid. Jeg føler at man er veldig klar for dette i fotballen. Men tydeligvis gjør vi ikke nok. Og da må vi gjøre mer.

