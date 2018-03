MLS-klar Ibrahimovic åpnet opp om Beckham-råd

Den ferske LA Galaxy-spilleren møtte pressen fredag kveld norsk tid.

Zlatan Ibrahimovic gjennomførte sin første trening med LA Galaxy fredag. Senere på dagen var det også svenskens første pressekonferanse for sin nye klubb.

Foran et stort pressekorps svarte den svenske superstjernen velvillig på spørsmål på en rekke språk.

Pratet med Beckham



Blant annet ble det et tema at han hadde rådført seg med David Beckham før overgangen. Beckham selv har fortid i nettopp LA Galaxy, og Ibrahimovic fortalte at han hadde diskutert USA og MLS med engelskmannen.

- Jeg ble kjent med David da vi spilte sammen I Paris Saint-Germain. Han er en fantastisk fyr og en fantastisk spiller. Han hadde bare positive ting å si. Allerede på den tiden stilte jeg spørsmål om MLS og USA, sa Ibrahimovic på fredagens pressekonferanse.

PSG: Zlatan Ibrahimovic og David Beckham spilte sammen i Paris Saint-Germain.

De to spilte sammen i Paris-klubben i 2013. Beckham avsluttet karrieren i PSG, mens Ibrahimovic selv dro videre til Manchester United i 2016.

- Jeg fikk nettopp melding av David. Han sa «bare nyt det. Dette er ditt miljø, og du kommer til å like det», fortalte Ibrahimovic fra scenen.

- Han var den første i denne generasjonen som tok steget til USA og MLS, la svensken til.

Sverige-spørsmål

Den ferske LA Galaxy-spissen fikk også en rekke spørsmål om hvordan han stiller seg til spill for Sverige i fotball-VM.

Zlatan har i utgangspunktet gitt seg på landslaget, men det har vært spekulert i svenske medier om at VM-spill kan friste 36-åringen tilbake på landslaget. Samtidig er det andre som peker på at han ikke bør være med i vurderingen, siden han ikke var aktuell i kvalifiseringen til VM.

PÅ TRENING: Zlatan Ibrahimovic hadde sin første trening med sine nye lagkamerater fredag.

Med tap i treningskampene mot Chile og Romania, ble temaet om et Zlatan-comeback på landslaget på nytt gjort aktuelt.

Etter å ha svart unnlatende på landslagsspørsmålet flere ganger under pressekonferansen, kom det til slutt noe som lignet et oppriktig svar fra spisslegenden.

- Han burde fokusere på laget, og ikke på meg, sa Ibrahimovic om landslagssjef Janne Andersson.

- Om du taper to kamper, så skal du fokusere på laget, selv om du får spørsmål om meg. Det har vært snakket om at de har gjort en bragd med å ta seg til VM, men for meg er det en bragd om du vinner VM. Det har ikke begynt ennå. Å være i VM er et minimum for meg. Det er nå det morsomme begynner, det er dette det handler om, la han til.

