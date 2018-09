Modric avslører: - Ronaldo sendte meg melding da jeg vant

Luka Modric vant UEFA-prisen: «Årets spiller i 2018». Det reagerte Cristiano Ronaldo på.

Luka Modric vant prisen for årets spiller i 2018, foran hans motkandidater, Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo. Det falt ikke i god smak hos sistnevnte.

For portugiseren ville gjerne ha prisen selv og mente at han fortjente den. Det bekreftet Juventus-manager, Massimiliano Allegri, på en pressekonferanse kort tid etter at Modric mottok prisen.

Mente det var skammelig

- Han er veldig fortvilet fordi han ikke vant prisen. Han mente han fortjente den, da han ble toppscorer i Champions League med 15 mål, sa Allegri under en pressekonferanse, etter utdelingen sent i august.

Ronaldos agent, Jorge Mendes, mente at det var «latterlig» og «skammelig» av UEFA å ikke gi prisen til Ronaldo, skriver Daily Mail.

Men på tross av at Ronaldo ikke vant den gjeve prisen klarte han å legge stoltheten til side og sende sin tidligere lagkamerat i Real Madrid en hyggelig melding. Modric letter nå på sløret og forteller hva 33-åringen skrev.

- Cristiano sendte meg en melding da jeg vant, hvor han gratulerte meg og sa at han var glad på mine vegne og at jeg fortjente prisen. Han sa også at han ikke kan vente til vi møtes igjen, fortalte Modric ifølge Daily Mail.

- Jeg har et godt forhold til Cristiano Ronaldo og vi kommer til å ha et godt forhold i fremtiden også.

VAR GODE LAGKAMERATER: Luka Modric og Cristiano Ronaldo vant mange trofeer med Real Madrid, mens de var lagkamereater. Nå har Ronaldo forlatt Real Madrid til fordel for Juventus.

Konkurrerer om ny gjev pris

Modric har hatt en fantastisk sesong både med landslag og klubblag. Midtbanemannen tok Kroatia til finalen i VM, noe nasjonen aldri har gjort tidligere. Samtidig vant han Champions League med Real Madrid for tredje gang på rad, sammen med Cristiano Ronaldo, som da spilte for «Los Galacticos».

24. september vil Modric, Ronaldo og Salah igjen konkurrere om en gjev pris, nemlig FIFAs «Årets spiller i 2018»-pris.

- Individuelle priser er viktige, men jeg er ikke besatt av dem. Jeg er glad som er i enda en prestisjetung finale om å vinne en pris, men vi får se hva som skjer, sa Modric om FIFA-prisen.

