Mohammed Abu blir i Vålerenga: Signert for tre år

26-åringen har storspilt siden han kom på lån fra USA. Nå er det klart at han blir værende i Norge.

Vålerenga har sikret seg Mohammed Abu fra MLS-klubben Columbus Crew på permanent basis, bekrefter klubben på egen hjemmeside torsdag.

Midtbanespilleren har signert en kontrakt som strekker seg til sommeren 2022.

- Avgjørelsen var veldig enkel. Jeg har blitt godt tatt imot av alle i klubben, og dette er en stor dag for familien min og meg. Jeg skal nyte dette, og bruke hver dag til å bli bedre som spiller for å hjelpe klubben til å nå sine mål, sier han i pressemeldingen.

Klubben har foreløpig ikke røpet noe om hva avtalen koster Oslo-klubben.

Vålerenga-trener Ronny Deila er storfornøyd. De to har et tett forhold etter å ha jobbet sammen både i Godset og VIF.

- Jeg tror dette kan bli et fruktbart samarbeid for alle parter. Abu trives veldig godt her, og han forsterker laget vårt. 6-er-posisjonen som Abu bekler er den viktigste rollen i min spillestil, sier Deila.

Abu har spilt seks kamper i Eliteserien siden han returnerte til Norge i sommer. Han har fått mye ros for prestasjonene han har levert.

Totalt har han spilt 134 kamper i Eliteserien for Godset og Vålerenga.

Mest sett siste uken