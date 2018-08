Mohammed Abu signerte for Vålerenga

Ankommer klubben på lån.

Mohammed Abu har signert for Vålerenga på lån fra amerikanske Columbus Crew. Det bekrefter Oslo-klubben på sine egne hjemmesider. 26-åringen har signert på et lån ut året med Vålerenga.

Abu har spilt under Ronny Deila i Strømsgodset tidligere, og var tilknyttet klubben permanent fra 2014 til 2016. Han var også på lån i 2010/2011, samt 2012 i Drammen.

- Abu var den beste spilleren i Eliteserien før han reiste til utlandet. Han er veldig ballsikker, alltid tilgjengelig, flink til å spille fremover, både kort og langt, og har ikke minst bra rutine og forståelse for spillet, sier Ronny Deila til klubbens hjemmeside.

Abu fikk 74 kamper i Eliteserien, og har vært innom flere klubber på europeisk toppnivå. Han var tilnyttet Manchester City fra 2010 til 2014, og har vært innom Rayo Vallecano i Spania og Lorient i Frankrike på låneopphold.

- Ronny var som en far for meg da jeg bodde i Norge sist. Det er en glede å være her, og jeg ser virkelig frem til å ta del i dette prosjektet. Jeg ønsker å oppnå noe her, og skal gjøre mitt beste for laget, sier Abu til Vålerengas hjemmeside.

Abu står med seks kamper for det ghanesiske landslaget, og var med i Ghanas tropp til Afrikamesterskapet i 2012.

Han blir Vålerengas andre signering denne sommeren. Tidligere har den svenske midtbanespilleren Erik Israelsson ankommet Intility Arena fra PEC Zwolle i Nederland.

