«Moi» og Basel utklasset av Manchester City

Den norske landslagsprofilen og hans lagkamerater fikk kjørt seg i møte med Manchester Citys superstjerner.

BASEL - MANCHESTER CITY 0-4:

Noen ganger innfrir forhåndsanalysene. Basel - Manchester City var en slik kamp. Til tross for å ha levert gode resultater i gruppespillet i Champions League, var det sveitsiske hjemmelaget sjanseløse i møte med Manchester Citys stjernegalleri.

Med Mohamed «Moi» Elyounoussi fra start, forsøkte Basel å demme opp for gjestenes angrepsskyts, til ingen nytte. Til slutt ble det hele 4-0 i favør engelskmennene.

- Man må bare akseptere det. Vi gikk ut og gjorde vårt beste, men fikk en fryktelig start. De scorer vel tre mål på ni minutter eller noe sånt, sier Elyounoussi til Viasat.

- Det er ikke noe tvil om at det er kvalitet i dette laget – fra topp til keeper. Vi gjorde vårt beste. Vi møter et lag som er virkelig i form nå, mens vi kun har spilt to kamper, og er ikke helt i form, fortsetter den norske landslagsspilleren.

På spørsmål om hva slags følelse han sitter igjen med etter en slik kamp, er Elyounoussi ambivalent.

- Du sitter med en blandet følelse. Vi vet vi kan bedre. Vi slipper inn for enkle mål, men samtidig må du erkjenne det er langt opp til dette nivået. I dag møter vi det som kanskje er verdens beste lag for øyeblikket. Det er mye å lære, sier han.

For Manchester City var alt så mye bedre.

- Resultatet var kanskje perfekt, men det er fortsatt mye å forbedre ved spillet vårt. Det så komfortabelt ut, men Basel hadde sjanser til å score, sa tomålsscorer Ilkay Gündogan ifølge BBC etter kampen.

Tung start



Sveitserne fikk det vanskelig, og City tok ledelsen etter et knapt kvarters spill. Et hjørnespark fra Kevin De Bruyne ble slått inn mot Basel-målet. Ilkay Gündogan vartet opp med et godt løp inn i feltet, og stanget ballen videre i mål forbi keeper Tomas Vaclik.

Etter et drøyt kvarters spill, slo City til på nytt.

Et innlegg fra Raheem Sterling havnet hos Bernardo Silva bak i Basel-feltet. Portugiseren fikk fyrt av et skudd, som viste seg å bli utfordrende for Vaclik. Keeperen skulle nok ha stoppet forsøket, men ballen forsvant uansett forbi tsjekkeren og videre inn i mål.

Klasseforskjellen ble etter hvert rimelig tydelig, og spesielt Citys effektivitet ble avgjørende.

I det 23. minutt banket Sergio Aguero inn gjestenes tredje mål for kvelden med et fint skudd fra et stykke utenfor sekstenmeterstreken.

TAPTE: Norske Mohamed Elyounoussi og hans Basel fikk det tungt i møte med Manchester City.

- Oi, oi, oi!



«Moi» Elyounoussi viste seg tidvis frem i den første omgangen, og startet også bra etter pause.

Nordmannen tvang blant annet keeper Ederson ut i full strekk etter tre minutters spill i den andre omgangen. Elyounoussi fyrte av et skudd fra 25 meters hold. Kjempetreffet gjorde at skuddet fikk en skummel retning mot City-målet, men Ederson kom seg altså bort til ballen for å få bokset skuddet bort til et hjørnespark.

I stedet var det Manchester City som skulle øke ledelsen. Gündogan satte inn sitt andre mål for kvelden med et lekkert skudd i krysset.

- Oi, oi, oi! Det er vakkert! Jeg elsker å se langskudd som går i mål, og det der er flott satt av Gündogan, utbrøt Viasats kommentator, Morten Langli.

Rasende City-spillere

Med bare minutter igjen av oppgjøret, ble det plutselig dramatisk.

Serey Die gikk knallhardt inn i en takling mot Gündogan. Tyskeren hoppet unna for å slippe det verste i taklingen, men City-spillerne reagerte likevel sterkt på taklingen.

- Jeg skjønner at de reagerer. Han har vært litt idiot med etterslengere hele kampen. Det er selvfølgelig helt unødvendig når du har 0-4, kommenterte Langli.

Dommer Jonas Erikson delte ut et gult kort til Die for taklingen, og et gult kort til Gündogan for den kraftige reaksjonen på taklingen.

Til tross for litt dramatikk og uenigheter om taklingen, ble det ikke flere mål i oppgjøret.

Returoppgjøret spilles i Manchester 7. mars.

