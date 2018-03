«Moi» trodde ikke det han så fra City-keeperen: - Skjønner ikke at det er fysisk mulig

Mohamed «Moi» Elyounoussi la godt merke til Manchester Citys sisteskanse, Ederson, da han møtte de lyseblå i Champions League.

SANDVIKA (Nettavisen): Norges beste fotballspillere er samlet i Bærum på landslagssamling mandag, for å få trent sammen før de kommende privatlandskampene mot Australia (fredag) og Albania (mandag neste uke). En av de meste opplagte spillerne som er tatt ut i landslagstroppen er Mohamed «Moi» Elyounoussi.

23-åringen har gjort det svært godt for den sveitsiske klubben FC Basel denne sesongen og har notert seg for hele fem mål og elleve målgivende pasninger i den hjemlige serien. Men «Moi» har også imponert i Champions League.

- Trodde på meg selv

FC Basel tok seg nemlig videre fra gruppespillet til åttendedelsfinalene i Champions League. Der skulle de møte knalltøff motstand i Pep Guardiolas Manchester City. Hjemme i Basel ble de lyseblå alt for tøffe og vant til slutt 0-4. Dermed senket City tydeligvis skuldrene litt for mye da returoppgjøret skulle spilles. For på Etihad tapte City 1-2 og «Moi» scoret ett mål og leverte en assist.

Det er den eneste kampen Manchester City har tapt på hjemmebane denne sesongen og er noe den tidligere Molde- og Sarpsborg spilleren aldri kommer til å glemme.

- Da jeg gikk utpå banen trodde jeg på meg selv og jeg hadde selvfølgelig lyst til å score mål. Jeg fikk heldigvis muligheten til det, så det var en kamp jeg kommer til å huske i lang tid. Man får jo «gåsehud» hver gang man hører Champions League-hymnen, så allerede da er man toppmotivert, sa Elyounoussi til Nettavisen.

Hvilke erfaringer tar du med deg fra kampene mot City?

- Man får kjent på det nivået som kreves for å spille mot dem, altså hvor lista ligger. Du får også sett deg selv i forhold til dem og jeg føler selv at jeg holder nivå. Jeg føler jeg er med på å prege en sånn kamp og har fått preget flere Champions League-kamper i år, altså begge to. Det sier mye for min del, men jeg vil fortsatt heve meg enda mer, fortalte Elyounoussi.

Imponert over City-keeper

På spørsmålet om det er noen av motspillerne som har imponert «Moi» i Champions League drar han hverken frem Zlatan Ibrahimovic, eller Sergio Agüero, men Manchester Citys sisteskanse.

- Én spiller jeg la merke til i Champions League og ble veldig imponert over var keeperen, Ederson. Det er ikke ofte man legger merke til keepere, men når man ser hvor bra han er med ballen i beina, altså da blir man imponert. Han kan sette ballen på femmeteren og ta et skritt løpefart, eller to skritt maks og dunke ballen 80 meter. Jeg skjønner ikke hvordan det er fysisk mulig engang, så det var ganske spesielt, sa 23-åringen til Nettavisen, som også innrømmer at han har store ambisjoner for fremtiden.

- Jeg har jo store ambisjoner som fotballspiller og vil spille i en stor klubb i en stor liga en dag, det er det jeg står opp hver dag for å trene for. ¨

Er det Premier League som gjelder i så fall?

Ja, i Norge så er det naturligvis det som gjelder, smilte Elyounoussi lurt.

IMPONERTE: Ederson imponert Mohamed Elyounoussi da de møttes på nordmannens hjemmebane i Sveits. Ederson spilte ikke kampen på Ethiad, da Pep Guardiola bestemte seg for å spare den brasilianske keeperen. Elyounoussi scoret målet sitt på Claudio Bravo.

- Realistisk med EM-sluttspill

Elyounoussi meddeler at han ikke tenker mye over hvor han skal spille i fremtiden, da han stortrives i Basel for øyeblikket. Han er dog veldig bevisst på at det er speidere fra de største klubbene på kampene dere nesten hver uke.

Den unge vingen kunne også tilføye til Nettavisen at han mener Norge har realistiske muligheter til å avansere til EM i 2020.

- Jeg tror det er realistisk at vi kommer videre ja. Det er min drøm å spille i et sluttspill og jeg har stor tro på at vi skal komme dit med landslaget. Enten det er i EM eller VM, som selvfølgelig er det største. Å kunne se tilbake på en karriere der man har spilt sluttspill med landslaget er en stor drøm for meg og det har jeg troen på at vi skal klare, avsluttet Mohamed Elyounoussi.

