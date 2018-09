Molde-dominans da Rosenborg snublet i gullkampen

Vegard Forren ble matchvinner med et knallhardt hodestøt, da Molde søndag kveld tok en overbevisende 1-0-seier over et tafatt Rosenborg-lag.

MOLDE - ROSENBORG 1-0:

AKER STADION (Nettavisen):

Med en frekk heading fra kloss hold sendte Vegard Forren Molde-fansen til himmels, i det som ble hjemmelagets første seier over Rosenborg på fire år.

Det som av mange ble sett på som Norges største kamp skulle i det store og det hele handle kun om hjemmelaget. Med flere gode kombinasjoner og aggressivt press utklasset nemlig Molde tabellederen.

70 minutter skulle det gå før trønderne fikk sin første sjanse, men da hadde allerede Forren sendt vertene i ledelsen like før pause. Stopperen snek seg inn i boksen på et Molde-angrep, og innlegget fra Magnus Wolff Eikrem omsatte den tidligere utenlandsproffen med pannebrasken forbi hanskene til André Hansen og i mål.

Det fikk TV 2-ekspert Jesper Mathisen til å nominere 30-åringen som aktuell landslagsspiller igjen.

1-0 Molde, og det er veldig fortjent!



Mangel på friske og gode midtstoppere, men Forren kan ikke være så langt unna troppen til LL denne gangen? Har også ferdigheter med ball som vi kan ha bruk for i to hjemmekamper. — Jesper Mathisen (@jespermathisen) September 30, 2018

Med tosifret antall Molde-sjanser var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle gå, og hjemmelaget var nærmere to, tre og fire enn gjestene var redusering.

Hjemmefansen ropte også på straffe da Erling Haaland gikk i bakken i 1. omgang, men til tross for at André Hansen så ut til å felle unggutten ble situasjonen passert i stillhet.

Molde best i gang

Kampens første sjanse kom etter drøye tre minutter, da Pawel Cibicki prøvde seg. Den innleide svensken fra Malmö løsnet skudd fra omtrent 25 meter, og ballen spratt opp i ansiktet på en lettere overrasket André Hansen og ut i feltet. En RBK-spiller fikk derimot klarert like i etterkant.

Deretter fikk Molde festet et visst grep over kampen, og ti minutter senere kombinerte vertene seg fint forbi gjesteforsvaret. Erling Haaland ble slått opp feilvendt, men supertalentet satte elegant opp Eirik Hestad på ett touch. Sistnevnte kom deretter alene med Hansen, men det påfølgende skuddet fra skrå vinkel endte over kassa.

Etter 20 minutter skulle kampen derimot virkelig ta fyr. Magnus Wolff Eikrem sendte avgårde en stikker mot Haaland på løp, og i duell med Reginiussen parkerte unggutten landslagsstopperen. Spissen fikk så en tå på ballen foran Hansen, som på etterskudd deiset borti Molde-spilleren.

Dommer Ola Hobber Nilsen lot derimot fløyta være, til store protester fra hjemmepublikummet.

Forren med presis heading

Moldes sjanseproduksjon skulle fortsette, og etter et nydelig innlegg fra Etzaz Hussain fikk Cibicki sjansen på ny. Men fra femten meter satte vingen akkurat kula til side for mål.

Like etter halvtimen spilt ville også Christoffer Remmer prøve seg, men skuddet på halv volley strøk den høyre stolpen.

Med fem minutter igjen før hvilen fikk derimot Solskjærs menn endelig betalt for strevet. Wolff Eikrem sendte avgårde et fantasisk innlegg, og inne foran mål dukket Forren opp med et rapt hodestøt. Selv om Hansen fikk en hanske på avslutningen sklei ballen videre i garnet, og dermed kunne vertene gå til pause med 1-0-ledelse.

Etter sidebytte fortsatte kampen i samme spor, og både Hestad og Cibicki fikk raskt hver sine sjanser inne i RBK-boksen.

Like før timen var spilt leverte Hussain dagens frekkeste finte på reneste Ronaldinho-vis. Dermed var Vegar Eggen Hedenstad parkert, men skuddet som skulle følge fra hjørnet av 16-meteren endte like til side for det høyre krysset.

Kontrollerte ut

Deretter skulle vi få en kavalkade med Molde-cornere, før Rosenborg endelig fikk sin første ordentlig sjanse. Innbytter Djordje Denic, som scorte på vakkert vis mot Vålerenga i cupen, fyrte til fra 20 meter, men Andreas Linde reddet fint til corner.

Det meste skulle derimot handle om vertskapet, og minutter senere skulle Hestad nok en gang i kampen vise seg fra sin lekne side. Etter iherdig forbarbeid av Haaland fikk vingen ballen over på motsatt side, og romsdalingen vartet opp med en saftig finte som sendte to RBK-spillere i pølsebua. Det påfølgende skuddet fikk derimot Hansen parert på flott vis.

Nevnte Haaland var også nære da han fikk avslutte alene på bakre stolpe, men skuddet fra kraftspissen ble klarert til corner i siste sekund.

Vertene fortsatte å presse på med flere sjanser på rappen, men ble ved flere anledninger stoppet av en suveren Hansen i buret. Resten av Rosenborg-spillerne hadde nok med å forsvare seg, og framover maktet bortelaget aldri å matrealisere noe særlig i sluttminuttene.

Dermed ebbet det til slutt ut i en komfortabel 1-0-seier til Molde som dermed gjenerobrer 3. plassen på tabellen. Opp til Rosenborg på topp er det ni poeng, men med seks kamper igjen skal det holde lenge å ta igjen trønderne.

Neste kamp for Solskjær & co er Bodø/Glimt borte, mens Coolens gutter skal ta imot RB Leipzig i Europa League, torsdag kveld.

