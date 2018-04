Molde krevde at LSK-fansens banner «Mot voldtekt» måtte fjernes fra tribunen

- Det er problematisk at en klubb skal gå inn og sensurere supporternes ytringer, sier supporter som var til stede på stadion.

MOLDE - LILLESTRØM 2-1:

Situasjonen oppsto på Aker Stadion bare noen minutter inn i søndagens kamp, som Molde for øvrig vant 2-1.

Kanarifansen, som sto bak det ene målet, dro opp et banner med «Mot voldtekt» som en åpenbar markering mot Molde-spilleren som nylig ble tiltalt for voldtekt.

Det tok ikke lang tid før Molde tok affære, forteller Lillestrøm-supporter Vidar Evje, som var til stede på Aker Stadion søndag.

- Banneret ble holdt opp på raden over meg, og var oppe i cirka ett minutt før syv Molde-vakter og en LSK-representant kom bort. De krevde ikke bare at banneret skulle fjernes, men også at det ble innlevert. Da de ga beskjed om at politiet ville gå opp på tribunen hvis vi ikke hørte etter, ble banneret overlevert, forteller Evje til Nettavisen.

- Problematisk

Han er første nestleder i Fagforbundet Oslo og har tidligere vært talsmann for Kanarifansen.

Evje la ut en melding på Twitter om det inndratte banneret, og reaksjonene har vært mange.

- Molde velger å opptre på en måte som skaper negative reaksjoner i Supporter-Norge. Det er problematisk at en klubb skal gå inn og sensurere supporternes ytringer, spesielt her hvor banneret er helt generelt, altså ikke nevner hverken navn eller klubb, sier Evje.

Nettavisen har siden 18.25-tiden søndag kveld gjort gjentatte forsøk for å få Molde i tale i sakens anledning.

Klubbens stadionsjef Ole Jakob Strandhagen ville ikke uttale seg da Nettavisen tok kontakt, og henviste oss til mediesjef og kampdagsansvarlig Per Lianes.

Lianes henviste oss etter gjentatte forsøk på kontakt videre til administrerende direktør Øystein Neerland, men heller ikke han ønsket å si noe særlig om det som hadde skjedd på bortetribunen under søndagens kamp.

- Jeg sier som jeg har sagt før, vi kommenterer ikke denne saken noe mer enn det vi allerede har gjort, både dette og andre episoder rundt saken. Det er mitt svar også nå, sier Neerland til Nettavisen.

- Er det ikke ytringsfrihet på Aker Stadion?

- Vi kommenterer ikke noe utover det vi allerede har kommentert rundt denne saken, gjentar Neerland.

- Molde er uenig internt

Lillestrøms sikkerhetssjef Ronny Frilseth var til stede på kampen søndag. Han bekrefter hendelsen.

Ifølge Frilseth var det Molde som oppdaget banneret og tok initiativ til å fjerne det.

- Supporterne hadde klart å smugle det med seg inn på stadion, og banneret var en ytring der det sto «mot voldtekt». Molde ville ha det fjernet, og det kom klare meldinger om det, bekrefter han søndag kveld.

- Hvorfor er det ikke greit å ha et slikt banner på tribunen?

- Det har vi gått en runde med Molde på, og Molde er uenig innad i ledelsen om dette er greit eller ikke. Vi har ytringsfrihet i Norge, og banneret går ikke inn på enkeltpersoner. Men banneret var ifølge Molde med på å skape dårlig stemning opp mot det klubben sliter med, sier Frilseth.

- Hva mener Molde var grunnlaget for å fjerne det?

- De mente det var vinklet opp mot den enkelte episoden, så de ville ha det vekk. Da respekterte vi det og tok det unna. De fikk formildet det de ønsket, de fikk vist det frem og var egentlig ferdig med det banneret, sier LSKs sikkerhetssjef.

Han var med bort til LSK-supporterne og sørget for at ting gikk ordentlig for seg.

Ikke alle reagerer på Moldes avgjørelse. Kanarifansens talsmann Kenneth Kvebek skriver følgende til oss i en sms søndag kveld:

- Jeg har ingen kommentar. Banneret er unødvendig og ble fjernet. Greit nok, skriver Kvebek.

Det er liten tvil om at banneret ble ekstra aktuelt på grunn av nyheten om at en Molde-spiller nylig ble tiltalt for såkalt sovevoldtekt, et lovbrudd med en minstestraff på tre års fengsel, og strafferammen strekker seg opp til ti års fengsel.

Må i retten i august

Romsdal tingrett bekrefter overfor Nettavisen at saken mot den voldtektstiltalte spilleren er berammet 14. og 15. august.

Molde-spilleren må dermed møte i retten mellom kampene mot Brann 12. august og Stabæk 19. august.

Molde-spilleren fikk forkynt tiltalen for halvannen uke siden, og hans forsvarer Panzer Iversen sa da følgende til Nettavisen.

- Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale, og at han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart. Han ser frem til å forklare seg til retten når den tid komme.

Molde offentliggjorde i etterkant av tiltalen at de ikke suspenderer den aktuelle spilleren frem mot rettssaken.

