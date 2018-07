Molde med seier i Europa League-kvalifiseringen

Hadde få problemer med å slå Laci fra Albania på Aker stadion.

MOLDE - LACI 3-0:



Ole Gunnar Solskjærs Molde møtte Laci fra Albania i kvalikrunde nummer to til høstens gruppespill i Europa League torsdag kveld.

Det ble en grei affære for det norske laget, som skaffet seg et godt utgangspunkt før returkampen spilles på bortebane i neste uke.

Totalt må lagene gjennom fire kvalikrunder nå i sommer.

Erling Braut Håland, som hadde blitt kalt tilbake fra U19-EM til kampen, sendte de blå i føringen etter kun åtte minutters spill på Aker stadion.

Babacar Sarr hadde blitt lagt i bakken inne i feltet og dommeren dømte straffe. Håland satte først ballen sikkert i mål, men måtte ta den på nytt. Også på forsøk nummer to var Moldes stortalent sikker fra krittet.

Håland, sønn av tidligere landslagsspiller Alf-Inge Håland, har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter storspill i Eliteserien. 18-åringen blir allerede koblet med klubber som Juventus og Manchester United.

Molde skapte de største sjansene og etter 24 minutter la Eirik Hestad på til 2-0. Fredrik Aursnes vant ballen på midtbanen og ga den videre til Kristoffer Haugen. Hans innlegg fant Hestad på motsatt siden og midtbanespilleren klinket ballen hardt bort i det lengste hjørnet.

I andre omgang kom for øvrig Magnus Wolff Eikrem inn fra benken for Molde. Han returnerte nylig til klubbens fra rosenes by.

Drøye ti minutter slutt satte vertene inn sitt tredje for kvelden og sikret seg med det enda mer solid utgangspunkt før returkampen i Albania.

Petter Strand, som rett i forkant hadde misbrukt en stor sjanse, la inn til Leke James, og spissen headet inn sitt første mål for de blå.

Det endte med 3-0-seier til moldenserne.

