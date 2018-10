Molde nektet RBK-fansen voldtektsbanner på stadion

Supporterlederen i Rosenborg er spent på å høre begrunnelsen for banner-nektelsen. Banneret er hentet fra Amnesty International Norge.

Leder for «Kjernen» i Rosenborg supporterklubb, Espen Viken, kan bekrefte for Nettavisen at Rosenborg-supportere ble nektet å ta med et banner inn på Aker Stadion. Hendelsen skjedde like før kampen mellom Molde og Rosenborg gikk av stabelen søndag. Kampen endte 1-0 til Molde.

- Det kan jeg bekrefte. Det var et helt lovlig supporterbanner, der det står «Nei er nei», sier Viken. Videre på banneret står det «Voldtekt = sex uten samtykke».

- Dette er Molde fotballklubb sitt arrangement, så de har jo muligheten til å sette begrensninger. Men jeg synes vi må ha litt takhøyde i fotball. Molde kan ikke plutselig begynne å omdefinere hva fotball og fotballkultur skal være, etter hva som passer dem fra kamp til kamp, forteller Viken.

Molde har nektet flere supporterklubber å ta med bannere som omhandler voldtekt tidligere, da en av spillerne i Molde, Babacar Sarr, har vært tiltalt for en sovevoldtekt på en kvinne tilbake i mai 2017.

Sarr ble frifunnet for en måneds tid siden, men ble ilagt et erstatningskrav til kvinnen på 150.000 kroner, men har anket erstatningskravet.

- Et Amnesty-banner

Viken meddeler at banneret er hentet fra Amnesty International Norge, og er et av slagordene menneskerettighetsorganisasjonen bruker i kampen mot voldtekt.

- Det er et Amnesty-banner. Alle ser at det er det. Vi har hatt det med til Molde før og vi har brukt det i Molde før. En fotballklubb som selv definerer ytringsfrihet, har gjerne litt variasjon og gir uforutsigbarhet.

Til Nettavisen forteller generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, at han håper «nei er nei»-banneret blir et fast innslag på stadioner i Norge.

- I utgangspunktet ville jeg mene at banneret, som er et banner vi har laget, er noe som burde kunne slippe inn på stadioner. Jeg skulle ønske at alle supportergrupper i alle fotballklubber var veldig tydelige på dette, sier Egenæs.

- Det er fint dersom et miljø, som ofte oppfattes som et veldig mannsdominert miljø, er veldig tydelige på holdningene til voldtekt. Det skulle jeg også var et fast innslag hos Kjernen, men også hos andre.

Generalsekretæren er uansett klar på at han ikke er helt enig i det som ser ut til å ha vært formålet rundt bruken av banneret på Aker Stadion søndag kveld.

- Men jeg må også si med mange forbehold, ikke minst til jenta som har opplevd det hun har opplevd, at jeg ikke er veldig begeistret om dette kun dreier seg om situasjonen rundt denne ene fotballspilleren. Han er frifunnet i en strafferett, men har tapt i en sivil rettssak, så jeg skulle heller ønske at dette var et fast innslag hos supporterne, sier Egenæs, som tror Rosenborg-supporterne hadde hatt en bedre sak i Molde, dersom banneret var et fast innslag.

HÅPER PÅ STØTTE: Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, håper flere supportergrupper viser sitt standpunkt til voldtekt på stadion.

- Jeg er litt redd for den mobjustisen som kan se ut til å ha skjedd her. Det er mange spørsmål å stille, men jeg synes fortsatt at det er domstolssystemet og politiet som har ansvaret her. Det er litt ubehagelig at det blir en sånn sak av dette, rettet mot en enkeltperson, som har blitt tiltalt, blitt frikjent og blitt funnet sivilrettslig ansvarlig til å betale en bot.

Selv om Egenæs oppfordrer fotballsupportere til å vise sitt standpunkt på stadion, så er han klar på at det er andre enn fotballsupportere som skal håndtere denne saken.

- Jeg vil si til fotballsuppotere at man skal være forsiktig med å ta over domstolsmyndigheten ved å drive dette videre etter at det har kommet til en form for avslutning i retten. Molde får forholde seg til enkeltspilleren, her er det sikkert mange forhold som jeg ikke har greie på, og jeg tenker at dette først og fremst ikke må håndteres av store grupper som står og roper på fotballstadioner, sier Egenæs.

- I utgangspunktet så vil jeg at det er flott at slike bannere kommer opp på stadioner, og det burde bli bejublet av alle at fotballsupportere tar avstand fra sex uten samtykke, og kaller det voldtekt. Jeg synes det burde blitt sluppet inn, men jeg har en forståelse for at når supporterklubber bruker dette bevisst i kampene mot Molde, så ville nok saken deres vært bedre om dette var tilstede på alle kamper.

Spent på begrunnelsen

Viken var ikke på kampen mellom Molde og RBK så han har ikke fått en begrunnelse fra Moldes sikkerhetssjef om hvorfor banneret ble nektet inn på stadion. Den er han spent på å høre.

LEDER I KJERNEN: Espen Viken.

- Vi har noenlunde standard føringer for hva som er godkjent av bannere eller ikke. Så jeg er veldig spent på hva sikkerhetssjefen bruker som begrunnelse for at vi ikke skal kunne ha med det banneret. Det her er helt på tvers av alt vi har hatt en helt grei praksis på før.

BANNERET HENTET FRA AMNESTY: Bildet er hentet fra Amnesty Internationals hjemmesider og tydeliggjør at Rosenborg brukte et banner som var basert på organisasjonens logo.

Nettavisen har prøvd å komme i kontakt med Molde fotballklubb, men har ikke fått noen uttalelse. Nettavisen informerte søndag kveld Moldes pressesjef Per Lianes og klubbens administrerende direktør Øystein Neerland, om at denne artikkelen vil publiserer mandag formiddag.

Tidligere har Øystein Neerland uttalt seg til Nettavisen om at LSK-fansen ble nektet å bruke et voldtekstforebyggende banner i en lignende sak:

- Jeg sier som jeg har sagt før, vi kommenterer ikke denne saken noe mer enn det vi allerede har gjort, både dette og andre episoder rundt saken. Det er mitt svar også nå, sier Neerland til Nettavisen.

- Er det ikke ytringsfrihet på Aker Stadion?

- Vi kommenterer ikke noe utover det vi allerede har kommentert rundt denne saken, gjentar Neerland.

- Tar er standpunkt mot voldtekt

Flere av RBK-supporterne valgte å ikke gå inn på stadion, etter banner-nekten. Espen Viken bekrefter at mellom åtte og ti fans valgte å avstå fra kampen på grunn av dette. En av supporterne tok til Twitter etter episoden:

- Tar et standpunkt mot voldtekt når vi blir nektet inngang med banner - kamp på pub, skriver twitterbrukeren.

Tar et standpunkt mot voldtekt når vi blir nektet inngang med banner - kamp på pub pic.twitter.com/X5IPGOkTWI — PJ (@perjac25) September 30, 2018

