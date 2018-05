Molde reddet ett poeng med ti mann

Fikk pinlig straffe imot og rødt kort i 2-2-kampen mot Sarpsborg.

SARPSBORG 08 - MOLDE 2-2:

SARPSBORG (Nettavisen): En underholdende første omgang sørget for 2-2 mellom Sarpsborg 08 og Molde, men det var hoveddommer Ola Hobber Nilsen som kom i fokus etter oppgjøret på Sarpsborg Stadion.

I det 23. minutt ble Mikkel Agger felt av Moldes Stian Gregersen inne i 16-meteren. Hoveddommer Ola Hobber Nilsen valgte å dømme straffespark til hjemmelaget, til stor frustrasjon for Ole Gunnar Solskjær og Molde.

Solskjær: - Greit med straffe

- I etterkant ser jeg at det er greit at det blir straffespark. Jeg har ikke sett den igjen, men etter hva jeg har hørt etter kamp, er det straffe, sier Ole Gunnar Solskjær til Nettavisen.

I en SMS til Nettavisen skriver tidligere dommer Per Ivar Staberg at avgjørelsen er «riktig, men fotball-uklok». Den uttalelsen støttes av Molde-treneren.

- Jeg står langt unna når jeg ser den live, men det er nok en god beskrivelse. Per Ivar har som oftest rett, sier Solskjær.

Senere i omgangen ble Mathias Normann felt innenfor 16-meteren til Sarpsborg 08, men Hobber Nilsen vinket spillet videre. Den avgjørelsen er ikke Molde-treneren enig i.

- Det er en klar straffe, svarer han kontant.

- Skjønner frustrasjonen

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal mente umiddelbart da situasjonen oppsto at avgjørelsen var feil.

- Han setter jo en krokfot på ham, da. Men nei, jeg synes det der er brutalt dømt. Han er jo langt unna ballen, sa Rekdal umiddelbart etter straffesituasjonen.

Men etter å ha sett reprisene, konkluderte han til slutt med at Hobber Nilsen gjorde riktig i å dømme straffespark til hjemmelaget.

- Det er bare tull å hindre Agger slik han gjør, sa Rekdal på MAX etter hendelsen.

- Sånne ting har de (Molde) ikke råd til å drive med. Jeg skjønner frustrasjonen til Molde-spillerne, men Gregersen setter ut foten og hindrer Agger i å løpe og presse keeper. Så han gir dommeren en mulighet til å dømme straffespark og lager en situasjon der selv, Gregersen. Jeg forstår godt at han dømmer straffe når vi ser reprisen, sa den tidligere Vålerenga-treneren.

Det er straffe det. — Per Ivar Staberg (@perstaberg) 7. mai 2018

Rødt til Mathias Normann

Og også i den andre omgangen ble det dramatikk. Moldes Mathias Normann fikk direkte rødt kort etter en duell med Rashad Muhammed langs sidelinjen - en ny avgjørelse Solskjær var misfornøyd med.

- Jeg er ikke enig, og det har jeg lov til å være. Jeg synes at han blir taklet og er i ubalanse. I stedet for å legge seg bakover og falle, så må han sette foten et sted, og så treffer han gutten (Rashad Muhammed) på vei ned. Det er ikke stempling med kraft, så jeg er uenig.

- Klink rødt på Normann. Stod centimeterne unna. Trøkker til med stempling, skrev Eurosports programleder Jonas Bergh-Johnsen på Twitter.

Klink rødt på Normann. Stod centimeterne unna. Trøkker til med stempling. — Jonas Bergh-Johnsen (@ESNJonas) 7. mai 2018

Drømmestart for hjemmelaget

Sarpsborg 08 fikk en drømmestart på oppgjøret da Mikkel Agger satte inn hjemmelagets første mål for kvelden. Et frispark fra Singh ble stusset bakover i feltet av Babacar Sarr. På bakerste stolpe fikk dansken stå helt umarkert, og mellom beina på Molde-keeper Linde satte han ballen i mål foran egne supportere.

Men det skulle ikke ta lang tid før bortelaget svarte. Molde fikk spilt seg fri på venstresiden, og et godt innlegg av Kristoffer Haugen ble forvaltet på en perfekt måte. Stortalentet Erling Braut Haaland kom seg fri i feltet og banket inn utligningen på volley.

Men midtveis i omgangen slo hjemmelaget tilbake. Agger felles av Gregersen inne i straffefeltet, og dommer Hobber Nilsen valgte å dømme straffespark. Det satte Mikkel Agger kontant i nettet.

Mer dramatikk

Men dramatikken tok ikke slutt der. Snaut fem minutter senere fikk bortelaget corner, og hjørnesparket fra Aursnes var godt slått. Inne i feltet fikk Mathias Normann stå helt alene og stange inn 2-2 bak Aslak Falch.

Til tross for et stort Molde-trykk inn mot pause klarte hjemmelaget Sarpsborg 08 å ri inn 2-2 til pause etter en ellevill første omgang.

DIREKTE RØDT: Dommer Ola Hobber Nilsen gir rødt kort til Moldes Mathias Normann.

Den andre omgangen startet mye roligere enn det første, men dramatikk skulle det fortsatt bli. For i det 70. spilleminutt ble Moldes Mathias Normann utvist etter å ha tråkket på en Sarpsborg 08-spiller liggende nede.

Med én mann mer gikk virkelig Geir Bakke og Sarpsborg for seieren, og dyttet innpå både Ronnie Schwartz og Tobias Heintz. Og i det 86. minutt fikk de sjansen sin. Rashad Muhammed legger inn, og Patrick Mortensen får ned ballen alene med keeper. Avslutningen reddes imidlertid av Linde, og Molde slapp med skrekken.

Dermed ble det ingen flere scoringer i Sarpsborg, og lagene tar med seg ett poeng hver.

