Molde røyk ut av Europa League-kvalik til tross for hjemmeseier

Til tross for 2-1-seier til Molde hjemme mot Zenit ble Europa League-drømmen knust etter sammenlagt-tap for romsdalingene.

MOLDE - ZENIT ST. PETERSBURG: 2-1

Sammenlagt: 3-4

Med 1-3-tap i Russland som utgangspunkt trengte Molde to mål på Aker Stadion, torsdag kveld. Erling Braut Haaland tente håpet om avansement da han sendte vertene opp i 2-1, med en skikkelig målsnik-scoring på bakre stolpe, men Zenit hold ut og sikret seg sin billett til Europa League.

Spesielt sistnevnte viste flere ganger hvorfor RedBull Salzburg bladde opp nærmere 60 millioner kroner for unggutten tidligere i august. Til slutt skulle derimot målene til Molde komme for sent, da Zenit maktet å stå imot sluttpresset fra hjemmelaget.

Kampen startet med tidvis stillingskrig, før Molde festet et gradvis grep etter hvert. Syv minutter ut i oppgjøret fyrte Etzaz Hussain av fra 20 meter, men Andrej Lunov vartet opp med en flott redning.

Etter 18 minutter burde Haaland ha sendt hjemmelaget i ledelsen, som følge av en strålende stikker fra Fredrik Aursnes, men alene med Lunov sendte unggutten ballen midt på keeper.

Sovende forsvar

Deretter skulle gjestene få sjansen på et frispark, og fra drøye 20 minutter sendte Sebastian Driussi av et greit forsøk mot venstre krysshjørne. Andreas Linde presterte derimot å gi vekk en retur, som Daler Kuzyaev var rask med å pirke over målstreken foran et sovende MFK-forsvar.

Haaland fortsatte å vise seg som et aktivum for Ole Gunnar Solskjærs menn, men etter å ha rundet keeper i det 27. minutt ble vinkelen for spiss og sjansen rant ut i sanden.

Hjemmelaget fortsatte sjanseproduksjonen utover i omgangen, men gjestene fra Russland holdt unna det meste som kom deres vei.

Like før pause spilte Molde seg også flott opp på en kontring med flere gode bevegelser. Etter at Hussain hadde fintet seg til en god skuddposisjon ble derimot den påfølgende avslutningen hindret av en meget sterk Lunov-redning.

Opprettholdt presset

Vertene fortsatte presset mot Zenit-målet også etter pause, men et fornøyd bortelag kunne bare ligge og stange unna alt som kom deres vei.

Men etter en lang periode med lite MFK-framdrift fikk plutselig Hestad kranglet med seg ballen inn i boksen. Midtbanespilleren plasserte så et skudd mellom beina på tidligere Chelsea-profil Branislav Ivanovic og bort i det lengste hjørnet til 1-1.

I etterkant av utlikningen prøvde Zenit lenge å senke ned tempoet, og gjestene lykkes lenge, før Molde leverte nok et mønsterangrep. Ballen ble spilt ut til innbytter Pawel Cibicki, og svensken dro på seg flere bortelagsspillere før han serverte nydelig inn fra venstrekanten. Inne i boksen stupte Haaland fram og tuppet kula i mål på rene goalgetter-viset.

Sluttspurten manglet

Ti minutter før slutt fikk Kristoffer Haugen sjansen ute i returrommet, men Lunov slo glimrende vekk til corner. Det skulle utløse en kavalkade av vertskaps-sjanser, men gang på gang var russerne framme med blokkeringer og gode redninger.

Til tross for seks tillagte minutter maktet ikke Solskjærs gutter og levere de ordentlig store sjansene på tampen, og erfarne russiske landslagsspillere vant til slutt sammenlagt 4-3.

Hovedstadslaget Zenit går dermed videre til gruppespillet i Europa League, mens Molde må nøye seg med en knallhard kamp om Eliteserie-medalje.

