Molde sendte Strømsgodset nærmere stupet: - Håper de har innsett alvoret

Strømsgodset uten seier på seks kamper nærmer seg nedrykksstreken.

STRØMSGODSET - MOLDE 1-2:

Strømsgodset var spådd å være blant topplagene før årets sesong ble sparket i gang. Men med kun fem seiere hittil i år er laget i stedet innblandet i nedrykksstriden, og søndag ventet ny, tøff motstand da Ole Gunnar Solskjærs Molde kom på besøk til Marienlyst.

Vertene hadde mobilisert stort for å få folk på kamp, men de fremmøtte på Marienlyst fikk se at hjemmelaget fikk en marerittstart på kampen.

Etter et drøyt kvarter ledet nemlig gjestene 2-0, og en redusering fra Tokmac Nguen hjalp ikke Strømsgodset til poeng. 1-2-tapet betyr at drammenserne blir stående med 23 poeng på like mange kamper, og er á poeng med Stabæk og Start på henholdsvis 13.- og 14.-plass.

- Hvor er ledertypene?

Spesielt 0-2-målet til Molde får ekspertene som fulgte runden i TV 2s fotballstudio til å reagere. Eirik Hestad fikk gå fullstendig upresset oppover hele Strømsgodsets banehalvdel før han satte bredsiden til og sendte kula nede i motsatt hjørne.

Tidligere Start-forsvarer Jesper Mathisen mener at scoringen viser en usikkerhet som har preget hele Strømsgodset i en lengre periode.

- Når du ligger der du ligger (på tabellen), så blir du forsiktig. Du har midtstoppere og et lag med lite selvtillit. Da rygger du heller. I stedet for å ta et steg opp, tar du et steg ned, sier Mathisen.

- Og hvor er ledertypene i dette Strømsgodset-laget? Husk hvem de hadde da de var virkelig gode. Ja, det er mange gode spillere, mange flotte navn, men hvem er lederen? Hvem skal ta steget fram og vise hvordan det virkelig skal gjøres?

- Bedre lag har rykket ned

Den tidligere Tromsø-spissen Ole Martin Årst føler seg på sin side ikke trygg på at drammenserne styrer unna det som ville være et sensasjonelt nedrykk til Obos-ligaen.

- Historien viser at det er bedre lag enn Godset som har havnet i trøbbel, sier den tidligere storscoreren.

- Jeg håper de har innsett alvoret. Det har de nok. Men det kan hende skaden er så stor, at de er så mentalt ute å kjøre, at de ikke vet hvilke knapper de skal trykke på, mener Årst.

Enkle scoringer

Ti minutter var passert da Etzaz Hussein spilte gjennom Erling Braut Haaland. Alene med keeper Bugge Pettersen, fra skrått hold, var 18-åringen klinisk og sørget for en drømmestart på kampen for Molde - og ditto marerittaktig for Strømsgodset.

Og bare seks minutter senere gikk det fra vondt til verre for hardt prøvede drammensere.

Da fikk Eirik Hestad føre ballen upresset nesten fra midtstreken og opp til Godsets 16-meter, før han ladet skuddfoten og sendte kula nede i motsatt hjørne til 2-0.

Det fikk Ole Martin Årst i TV 2s fotballstudio til å riste oppgitt på hodet.

- Det forsvarsspillet som Godset presterer der... Hestad får gå forbi fire, fem mann. Hva tenker man da? spurte den tidligere Tromsø-spissen, og fikk svar fra Jesper Mathisen:

- Det ser veldig merkelig ut. Man vet at Hestad har en god fot, vi vet at han er flink til å prikke disse ballene i hjørnet. Da må man opp og støte, sa Mathisen.

Tokmac-redusering

Det tok imidlertid ikke lang tid før Strømsgodset ga et visst svar på tiltale. Fire minutter etter Hestads 2-0-scoring sto Tokmac Nguen for det som omtrent var en kopi av Molde-spillerens mål, bare i den andre enden av banen.

Nguen gjorde alt selv og tente håpet hos Godset-supporterne da han curlet ballen nede i høyre hjørne.

Men Molde var best gjennom den første omgangen, og etter hvilen fortsatte Solskjærs menn å ha god kontroll på det som skjedde på «Gamle gress».

Unntaket var ti minutter før slutt, da keeper Andreas Linde måtte varte opp med en vanvittig feberredning. Godset-spillerne sto i kø for å avslutte etter et hjørnespark, og til slutt var det Kristoffer Tokstad som fikk skutt mot mål, men Linde var oppe med hånda og fikk reddet unna.

Braut Haaland ut med skade

Minuttet tidligere måtte Erling Braut Haaland forlate banen med det som så ut som et vondt kne, og trener Ole Gunnar Solskjær valgte å ikke ta noen sjanse med den unge juvelen.

Mot slutten av runden ble situasjonen enda mer alvorlig for Godset, ettersom både Start og Stabæk sikret tre poeng i sine kamper med hver sin sene scoring.

Det betyr at Strømsgodset nå er á poeng med de to lagene, og er kun foran på målforskjell. Stabæk er på 13.-plass mens Start for øyeblikket befinner seg på kvalikplassen.

Molde på sin side klatrer opp til tredjeplass etter seieren over Strømsgodset.

Mest sett siste uken