Molde sjokkerte Zenit - russerne snudde kampen

Det så meget bra ut for den norske klubben med 20 minutter igjen av kampen, men så våknet hjemmelaget.

ZENIT ST. PETERSBURG - MOLDE 3-1:

Molde sjokkerte det russiske storlaget Zenit St. Petersburg ved å ta ledelsen rett før pause i torsdagens play off kamp til Europa League.

Eirik Hestad sto for scoringen. Det norske laget forsvarte denne ledelsen til det gjensto 20 minutter av kampen, men da våknet vertene.

Mål av kraftpluggen Artjom Dziuba, innbytter Anton Zabolotny og Miha Mevlja sørget for at Zenit har en god ledelse før returkampen spilles.

- Det er tre mål vi kunne avverget, og det er skuffende, men jeg tror fortsatt vi har en sjanse, sa Molde-manager Ole Gunnar Solskjær til Romsdals Budstikke etter kampen.

Molde fikk imidlertid med seg et viktig bortemål fra kampen og er slik sett ikke uten sjanser når lagene møtes på Aker stadion 30. august.

Sjokkledelse



Det var det russiske hjemmelaget som dominerte kampen innledningsvis og kom til de største sjansene. Etter 12 minutter fikk Hermani en gedigen mulighet da et skudd fra Artjom Dziuba fra rundt 16 meter ble en slags pasning til brasilianeren og han styrte ballen rett i stolen og ut.

Bortsett fra denne store sjansen skapte imidlertid ikke vertene så veldig mange farligheter og etter hvert kom Molde mer med i oppgjøret.

Rett før pause var det gjestene fra Norge som smått sensasjonelt tok ledelsen. Zenits Miha Mevlja klarerte en heading inn i feltet fra Petter Strand rett i beina på Eirik Hestad. Midtbanemannen klemte til med høyrebeinet og ballen gikk via stolpen og i mål bak Andrej Lunjov.

Dermed var det Ole Gunnar Solskjær menn som kunne gå til pause med ledelse og et viktig bortemål i bagasjen etter de første 45 minuttene.

Slo tilbake



Etter pause fortsatte Molde å imponere på bortebane og hadde lenge kontroll på russerne, som skapte sørgelig lite på eget gress.

Molde på sin side hadde en brukbar mulighet etter 61 minutter da Fredrik Aursnes ble lagt i bakken like utenfor 16-meteren. Petter Strand tok frisparket fra gunstig posisjon, men satte ballen like over mål.

Etter 71 minutter slo imidlertid russerne tilbake.

Målscorer Hestad mistet ballen og Sebastian Driussi fikk etter hvert kula. Han slo inn foran mål og der vant kraftpluggen Dziuba duellen med Vegard Forren og stanget inn utligningen med 20 minutter igjen å spille.

Og etter utligningen tok vertene mer og mer over. Ti minutter etter den første Zenit-scoringen, kom den andre, signert Anton Zabolotny.

Dziuba skjøt først i stolpen og på returen var innbytteren på plass og dyttet ballen i mål via Molde-forsvarer Ruben Gabrielsen.

Helt på tampen fastsatte Miha Mevlja sluttresultatet til 3-1 for gjestene og dermed har Zenit et greit utgangspunkt før returkampen.

