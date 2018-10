Molde snudde kampen og vant borte mot Start

Kjetil Rekdals menn kunne tatt et langt steg mot fornyet kontrakt i Eliteserien, men klarte ikke det mot Molde.

START - MOLDE 1-3:



Molde snudde kampen borte mot Start mandag kveld og tok fikk dermed med seg alle tre poengene. Det betyr at Kjetil Rekdals menn fortsatt kan føle seg utrygge i den dramatiske nedrykksstriden i Eliteserien.

Med seier ville Rekdals menn tatt et langt steg bort fra bunnstriden, men tre runder igjen av sesongen er det nå fire poeng ned til nedrykk og kun to poeng ned til kvalifiseringsplassen.

Det var Start som tok ledelsen ved Adele Akinyemi i første omgang, men mål av Pawel Cibicki, Magnus Wolff Eikrem og Eirik Hestad i andre omgang snudde kampen til Moldes fordel.

- Det er selvforskyldt. Vi får en sløv start på andre omgang med dårlige klareringer, vi sover på innkast, hindrer ikke innlegg og er ikke like skjerpet som i første. I første omgang var det veldig bra, sier Start-trener Kjetil Rekdal til MAX.

- Det første kvarteret av andre omgang var alt for dårlig. Når du spiller mot et lag som Molde. Ellers var det bra, sier Rekdal videre.

- Går for sølvet



Molde på sin side er nå i posisjon til å kunne kapre sølvet i Eliteserien denne sesongen, foran nesa på Brann.

Kun to poeng skiller de to lagene med tre runder igjen.

- Det viktigste er å komme topp tre og sikre plass i Europa. Men når vi nå ligger to poeng bak Brann, snuser vi selvsagt på sølvet, sa Moldes tredje målscorer Eirik Hestad til MAX etter kampen.

- Klart vi går for sølvet. Vi skal vinne alle våre gjenstående kamper, og da må Brann vinne alle sine. I tillegg har vi bedre målforskjell enn dem. Vi skal gjøre jobben vår, sa Ole Gunnar Solskjær.

Tok ledelsen



De første 45 minuttene i Kristiansund mandag var på ingen måte spekket med sjanser. Scoring ble det først tre minutter før pause. Da utnyttet Tobias Christensen svakt forsvarsspill hos gjestene og fikk legge inn fra meget trengt posisjon. Inne foran mål ekspederte Adeleke Akinyemi ballen i lengste hjørne bak Molde-keeper Andreas Linde.

- Det var et fantastisk mål, smilte målscoreren til Eurosport.

Full fyr

For annen omgang varslet Molde-trener Ole Gunnar Solskjær at "det meste må bli bedre". Innledningvis fikk han det imidlertid ikke på noen måte som han ville.

Start startet i stedet sterkt og kunne doblet ledelsen da Herolind Shala umarkert fikk avslutte innenfor 16-meteren. Keeper Linde avverget den svake avslutningen enkelt.

Så våknet gjestene.

Først kunne Kristoffer Haugen ha utliknet da han kom først på en retur fra Start-keeper Deumeland, men ballen føk utenfor mål. Langt mer effektiv var lagkamerat Pawel Cibicki da han ble sendt gjennom Start-forsvaret av Eirik Hestad. Svensken lurte ballen forbi Deumeland til 1-1.

Molde-keeper Andreas Linde gjorde så en kjemperedning da målscorer Akinyemi trodde han hadde stanget inn sitt andre Start-mål for kvelden, og like etterpå flikket Magnus Wolff Eikrem vakkert inn 2-1 til gjestene i motsatt ende av banen.

Start-spiss Akinyemi misset ytterligere en stor sjanse, samtidig som Molde ble snytt for et tilsynelatende soleklart straffespark da Simon Larsen handset i eget felt kvarteret før slutt.

Rett før slutt kontret Molde inn 3-1. Eirik Hestad punkterte kampen.

Haaland-skade

Erling Braut Haaland har vært én av eliteseriens store stjerneskudd denne sesongen. Mandagens kamp i Kristiansand endte imidlertid ikke slik den Salzburg-klare Molde-spilleren hadde sett for seg.

Haaland kunne riktignok sendt Molde i ledelsen da han kom alene mot Start-keeper Jonas Deumeland etter en drøy halvtimes spill, men den tyske sisteskansen gikk seirende ut av duellen.

To minutter deretter landet så Haaland forkjært etter at han forsøkte å nå et innlegg. 18-åringen forsøkte å fortsette, men måtte frustrert gi seg allerede før pause.

- Det er en overtråkk, så vi får vi se hvor alvorlig det er, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

Det ble skåret i gleden for Molde.

