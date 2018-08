Molde-spiller frifunnet for sovevoldtekt: - En krevende sak med flere sider

Molde-spiller frifunnet, men må betale erstatningsbeløp.

(Saken oppdateres)

Mandag klokken 13 falt dommen i Romsdal tingrett: Babacarr Sarr frifinnes for straff, men dømmes til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Molde har gitt sin respons over dommen gjennom en pressemelding, kort tid etter at Sarr ble frifunnet.

- Molde FK tar dommen i Romsdal Tingrett til etterretning. Dette er en alvorlig og krevende sak med flere sider som berører kvinnen, spilleren, klubben og andre, skriver Per Lianes, medieansvarlig for Molde, i en pressemelding mandag.

- Molde FK vil gi flere uttalelser etter at klubbens administrasjon og styre har gitt saken en grundig behandling. Vi vil bruke den tiden som er nødvendig for å vurdere mulige utfall, forteller Lianes videre.

Nettavisen har vært i kontakt med daglig leder i Molde, Øystein Neerland, som har uttalt at klubben ikke vil kommentere saken, på nåværende tidspunkt.

Aktor og statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim bekrefter overfor Nettavisen at påtalemyndigheten vil anke saken.

Nordheim la opprinnelig ned påstand om fire års fengsel og en erstatningssum på 175.000 kroner.

Nektet straffeskyld

FRIFUNNET: Babacarr Sarr.

Tirsdag forrige uke startet rettsaken mot Babacarr Sarr i Romsdals tingrett. Molde-spilleren har hele tiden nektet for å ha gjort noe straffbart.

Nyheten om at Molde-forsvareren ble siktet for voldtekt kom i mars, tidligere i år. Sarr ble siktet for sovevoldtekt av en kvinne natt til 14. mai i 2017. En sovevoldtekt innebærer at en person forgriper seg på en annen person, som er ute av stand til å mot sette seg handlingen på grunn av søvntilstand eller beruselse.

Molde-styret besluttet å la Sarr fortsette spillet for Eliteserieklubben, selv etter at tiltalen fant sted. Moldes trener, Ole Gunnar Solskjær, sa til Nettavisen forrige uke at de valgte å stole på spilleren, da han selv mente han var uskyldig i saken.

Fakta: § 291. Voldtekt

Med fengsel inntil 10 år straffes den som a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Kilde: www.lovdata.no

