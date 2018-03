Molde-spiller tiltalt for sovevoldtekt: Får likevel spille kamper

Molde vil ikke suspendere den aktuelle eliteseriespilleren i påvente av rettssak.

Det bekrefter Moldes administrerende direktør Øystein Neerland overfor Romsdals Budstikke.

Neerland sier følgende til avisen i en kort uttalelse:

- Som kjent har en av MFKs spillere nylig blitt tiltalt i en straffesak. MFK er i den forbindelse gjort kjent med at spilleren og fornærmede har ulike versjoner av hendelsesforløpet. Spilleren mener at han ikke har gjort noe straffbart. Det tilligger ikke MFK som fotballklubb å ta stilling til hendelsesforløpet, og det tilligger ikke MFK å felle dom i saken. Det er det rettsapparatet som skal gjøre. MFK vil på denne bakgrunn avvente domstolenes behandling av saken, før det vurderes om hendelsen skal få betydning for spillerens tilknytning til MFK. Spilleren vil møte på jobb og dermed også være aktuell for laget fremover.

Den aktuelle spilleren ble i fjor ble siktet for voldtekt, og er nå tiltalt for en såkalt sovevoldtekt. Lovbruddet har ifølge RBnett en minstestraff på tre års fengsel, men strafferammen går opp til ti års fengsel.

Molde-spilleren skal ha fått forkynt tiltalen forrige uke. Hans forsvarer Øyvind Panzer Iversen sa da følgende til Nettavisen.

- Han er overrasket over at det er tatt ut tiltale, og at han erkjenner ikke at det har skjedd noe straffbart. Han ser frem til å forklare seg til retten når den tid komme.

Statsadvokat Ingvild Thorn Norheim ønsket ikke å utlevere tiltalen på grunn av at det kan bli bedt om at rettsmøtet går bak lukkede dører.

Anmeldelsen ble levert i juni. Det er ikke kjent når saken skal opp for retten.

Mest sett siste uken