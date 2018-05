Molde tapte mot Glimt: Stilte ikke til intervju med rettighetshaver rett etter kamp

Ingen i Molde ville snakke med Eurosport rett etter det sviende nederlaget mot Bodø/Glimt søndag kveld.

- Vi rekker ikke noen intervjuer med spillere eller trenere fra Molde, for de har tatt telling i garderoben. Dermed får vi komme tilbake til dem, opplyste Eurosports kommentator på Aker Stadion etter kampen.

Verken Ole Gunnar Solskjær eller noen av Molde-spillerne stilte nemlig til intervju med rettighetshaver Eurosport rett etter kampslutt på Aker Stadion søndag kveld.

Først etter at Eurosport-sendingen ble avsluttet fra Aker Stadion skal Solskjær og Molde-spillere ha latt seg intervjue. Disse vil trolig bli vist i Eurosports rundeoppsummering senere søndag kveld, opplyser Molde til Nettavisen.

Fire strake uten seier

Stemningen innad i Molde er neppe på sitt beste etter fire strake kamper uten seier i Eliteserien.

Søndag ledet Molde 1-0, men Glimt snudde kampen og vant 2-1 etter at Kristian Fardal Opseth avgjorde med sin scoring på overtid.

Men seierslaget stilte villig opp, og det er kanskje ikke så rart.

Bodø/Glimt tok nemlig klubbens første seier siden serieåpningen mot LSK. Glimts matchvinner Fardal Opseth er strålende fornøyd etter kampen, naturlig nok.

- Det er utrolig deilig, vi har vært nærme denne seieren en stund, så det var utrolig godt, sier han til Eurosport etter kampen.

Spissen synes det var det beste laget som kunne juble til slutt.

- Jeg synes vi skapte de fleste sjansene, men jeg husker som regel bare våre egne. Men alt i alt synes jeg det er fortjent, sier han og flirer.

- Utrolig godt

Glimts hovedtrener Kjetil Knutsen er glad for at laget er tilbake på vinnersporet.

- Det var utrolig godt, vi har jobbet lenge for å få denne seieren, sier han til Eurosport.

Etter hvert lot også Molde seg intervjue. Til lokalavisen Romsdals Budstikke sier Solskjær følgende i pressesonen om det sure nederlaget.

- Jeg skjønner at folk på tribunen er utålmodige, men vi er ikke sterke nok til å vinne 4–0 eller 5–0 i hver kamp her. Vi er ikke så gode, og akkurat nå er vi ikke bedre enn vi viste i dag. Det må vi bare innrømme. Mann for mann er mange lag på like høyt nivå som oss. Vi blir oppkava, og ser nesten ukomfortable ut på hjemmebane. Det skal vi ikke gjøre, sier Solskjær.

Eirik Hestad sendte Molde i ledelsen noen minutter før sidebytte.

Philip Zinckernagel utlignet for Glimt etter 68 minutters spill, og det avgjørende målet kom ved Kristian Fardal Opseth fire minutter på overtid. Det var 28-åringens fjerde scoring for sesongen.

Fredrik Aursnes (Molde) og Ricardo (Glimt) fikk begge gult kort.

Etter oppgjøret på Aker stadion har Molde 14 poeng og Bodø/Glimt ni poeng.

Espen Eskås var dommer i oppgjøret. 6768 tilskuere løste billett til kampen.

I neste runde skal Molde møte Strømsgodset, og Bodø/Glimt møter Tromsø.

