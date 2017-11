Morten Morisbak Skjønsberg legger opp

Søndagens kamp mot Sogndal blir hans siste på Nadderud.

Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg legger fotballskoene på hylla etter denne sesongen.

Det bekrefter midtstopperen til klubbens egne nettsider.

- Vanskelig beslutning

- Det er en beslutning jeg har tatt, og den har selvfølgelig vært veldig vanskelig. Å skulle slutte å spille fotball, slutte å være en del av gjengen inne i garderoben og slutte å være ute på Nadderud foran alle supporterne, det er vanskelig, sier Skjønsberg til stabak.no.

- Men det kjennes ut som det er den rette beslutningen for meg. Jeg har blant annet et kne som er så som så, og kom fram til at dette er et godt tidspunkt å gi seg på, sier han.

Seriegull i 2008

Med unntak av et to år langt opphold i svenske IFK Norrköping fra 2012 til 2014, har Skjønsberg vært i Stabæk helt siden 2001.

Han tok seriegull med klubben i 2008, og har også seriesølv fra 2007, seriebronse fra 2003, 2009 og 2015 og cupsølv fra 2008 på sin Stabæk-CV.

- Jeg har tenkt at jeg skulle legge opp i mange, mange år. Men så har jeg blitt værende da og tatt nye år hele tiden. Jeg har ikke tenkt at jeg skulle holde på med fotball så lenge, så der har jeg overrasket meg selv, sier 34-åringen.

Siste hjemmekamp på søndag

Han spiller dermed sin siste hjemmekamp førstkommende søndag, når Stabæk tar imot Sogndal på Nadderud.

Det blir en spesiell følelse. Stabæk har betydd veldig mye, og vært en stor, stor del av mitt liv, sier Skjønsberg.

Stabæk avslutter sesongen borte mot Viking søndag 26. november. Klubben har prestert bedre enn ventet denne sesongen, og ligger på åttendeplass på tabellen når to runder gjenstår.

