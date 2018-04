Knuste Vålerenga. Men neste kamp bekymrer Sarpsborg-sjefen: - Det er alltid et helvete

Geir Bakke var svært fornøyd med tre poeng mot osloklubben, men i neste rudne venter et lag han ikke liker å møte.

SARPSBORG 08 - VÅLERENGA 3-0:



SAPRSBORG (Nettavisen): Jon-Helge Tveita dro av to mann og dunket ballen i krysset. Det avgjorde kampen for Sarpsborg 08 som til slutt vant komfortabelt og fullt fortjent hjemme mot Vålerenga.

- Det var helt fantastisk å score på den måten. Jeg følte at jeg fikk et godt treff da jeg skjøt, og det var deilig å se den gå i krysset, sier øyeblikkets mann til Nettavisen.

For det var ikke bare scoringen Tveita gjorde bra.

Høyrebacken spilte en meget solid kamp, og viser bredden Sarpsborg 08 har i troppen.

- Vi har en veldig bred stall med mange gode spillere. Så det gjelder å ta vare på mulighetene når du får de, og det følte jeg at jeg gjorde i dag. Det var gøy, forteller han.

Høyrebacken, som kom inn i Amin Askars fravær, høster også stor skryt fra sin hovedtrener Geir Bakke.

- Det er en fantastisk god prestasjon. Han tør å gå, og de taklingene han får på veien frem er ganske kraftige. Men han tør å fullføre og står på beina, og når han treffer så godt som han gjør, blir det et drømmemål, sier Bakke til Nettavisen.

SCORET DRØMMEMÅL: Sarpsborgs Jon-Helge Tveita.

Men veldig overrasket er han ikke.

- Vi har sett at han kan det. Jeg er ikke overrasket over at han prøver, men kanskje litt overrasket over at han får et så bra treff som han gjør, sier Bakke.

Mortensen dobbel

Men det var ikke Tveitas perle som alene sikret seieren for hjemmelaget. Patrick Mortensen åpnet nemlig målkontoen for sesongen med to fulltreffere, og det var en noe lettet danske som snakket med Nettavisen etter kampen.

- Det er klart at når man har to kamper uten mål, er det deilig å komme i gang. Det er jeg selvfølgelig veldig fornøyd med, sier dansken som er meget tilfreds med Sarpsborg 08s sesongstart så langt.

- Hvis vi holder dette snittet oppe, ser det veldig lyst ut med tanke på medalje, mener dansken.

Medalje kan det også bli på Vålerenga som før dagens kamp har imponert de fleste. Mandag kveld tok det litt det tid før gjestene virkelig kom inn i kampen.

- Det tok en halvtime før vi fikk roet oss ned og gjort det vi ble enige om før kampen. Det blir litt som en dieselmotor, forklarer VIF-trener Ronny Deila ovenfor Nettavisen.

Deila har heller ingen unnskyldninger på hvorfor det gikk som det gikk.

- Vi har ingen unnskyldninger. Vi har jobbet godt og forberedt oss kjempebra. Vi har gjort alt det vi skal. Men det er små detaljer, og vi må lære på veien. Alle har tøffe dager. Vi har hatt noen gode, men i dag fikk vi en tøff en. Det må vi bare lære av.

- Et helvete

Med 6149 mennesker innenfor stadionportene satte Sarpsborg 08 ny tilskuerrekord. Målscorer Jon-Helge Tveita er klar på at det er en helt annen opplevelse å spille foran så mange tilskuere.

INGEN UNNSKYLDNINGER: Ronny Deila tok tapet mot Sarpsborg med fatning.

- Helt fantastisk at det stiller opp så mange, og å få den støtten. Det hjelper utrolig mye.

Det kommer neppe like mange sarpinger til Haugesund i neste serierunde, men støtte kunne de trengt. For bortekamp i Haugesund er noe Geir Bakke hater.

- Det er alltid et helvete. Et forferdelig lag å spille mot. De spiller ganske likt som oss, de er direkte, kompakte og prøver hele tiden å få motstanderen ut av balanse. Det blir to like stilarter som møter hverandre, og vi har aldri vært noe spesielt glade i naturgress, sier Bakke som går for seier.

- Nå er det bare å kjøre på for tre nye poeng. Vi må ha nok poeng til vi skal ut i Europa, avslutter Sarpsborg-treneren med et smil.

Startet best

Sarpsborg 08 kom best ut fra startblokkene i påskesolen på Sarpsborg Stadion, og tok raskt grep om kampen på eget gress. Etter syv minutter smalt det i tverrliggeren fra Jonas Tamm i kjølvannet av et langt innkast, men muligheten ble i etterkant avblåst for offside.

Ti minutter senere ropte Patrick Mortensen og resten av Sarpsborg på straffespark, men ble ikke hørt av hoveddommer Kai Erik Steen. Men kun sekunder senere skulle Mortensens frustrasjon endres til glede. Et strålende innlegg fra Ole Jørgen Halvorsen landet perfekt for dansken som umarkert kunne stange hjemmelaget i ledelsen.

Vålerenga kom mer og mer med i kampen etter hvert, og skapte sin største sjanse ved Sam Johnson ti minutter før pause. Deilas nye spiss fikk vendt opp inne i sekstenmeteren, men skuddet var Aslak Falch med på, og Sarpsborg 08 holdt på sin 1-0 ledelse til pause.

Men bortelaget klarte ikke å sette i gang noe stort trykk i den andre omgangen, og ingen av lagene klarte å skape det helt store. Men når det først smalt, da smalt det virkelig. I det 66. minutt fikk Jon-Helge Tveita ballen på midten, og gjorde like greit alt selv. Sarpsborg-backen dro av to Vålerenga-spillere før han limte ballen i krysset bak Adam Larsen Kwarasay.

- Oi, for en scoring av Tveita. Han startet sin første kamp for sesongen og viser at han er en mann Geir Bakke bør satse på i fremtiden. En fantastisk avslutning, vanskelig å gjøre det stort bedre enn dette, sa Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud om 2-0-scoringen.

Og på overtid skulle sarpingene få enda mer å juble for. Innbytter Tobias Heintz la ballen perfekt til Patrick Mortensen som fra 16 meter satte inn sitt andre for dagen.

3-0 ble også sluttresultatet. Dermed går Sarpsborg 08 opp til syv poeng, mens Vålerenga blir stående med sine seks etter de tre første kampene.

