Mos etter å ha reddet Strømsgodset: - Cupfinalen ville blitt nedprioritert

På et øyeblikk ble frykten for nedrykk snudd til drøm om et nytt cupgull.

NADDERUD (Nettavisen): Da Marcus Pedersen måtte forlate banen med skade i Strømsgodsets 1-2-tap for Sandefjord i oktober, var det mange i Drammen som var alvorlig redd for et nedrykk for seriemesterne fra 2013.

For hvem skulle score målene når den daværende toppscoreren i serien viste seg å være ute for resten av sesongen?

Mustafa «Mos» Abdellaoue fikk sjansen på topp, og viste seg å bli den store frelseren. For 30-åringens statistikk i serieavslutningen er av det eventyrlige slaget:

Først scoret han Godsets tre mål i 3-0-seieren over Lillestrøm i cupsemien.



Så, fire dager etterpå, scoret han Godsets trøstemål i 1-3-tapet for Brann.



Deretter scoret han to mål og sikret et livsviktig poeng i 2-2-kampen mot Lillestrøm.



Lørdag ble han Strømsgodsets store helt med to nye scoringer, den siste tre minutter på overtid, da 2-2-resultatet mot Stabæk sikret ny eliteseriekontrakt med et nødsskrik.







Åtte mål på fire kamper - og det er også de siste åtte målene som Strømsgodset har scoret - er altså fasiten for Mos før Strømsgodset nå forbereder seg til cupfinalen mot Rosenborg søndag om én uke.

Trøndernes forsvarsfirer har et aldri så lite Mos-studium de må gjennom før sesongens siste kamp på landslagsarenaen.

- Ikke tilfeldig at det er meg

- Det er absolutt en deilig følelse å score mål og være med å bidra. Det er det jeg har hatt lyst til hele sesongen. Å endelig få det til er en fantastisk følelse, sier hovedpersonen selv til Nettavisen etter kampen mot Stabæk på lørdag.

Den avgjørende 2-2-scoringen kom da innbytter Lars Sætra - midtstopperen som ble kastet inn som angrepsvåpen - vant en hodeduell og stusset ballen i beina på Mos, som bokstavelig talt kunne gå ballen over streken og i mål.

- Tilfeldig at det er du som scorer Godsets mål for åttende gang på rad?

- Jeg vil ikke si at det er tilfeldig. Tilfeldigheter kan skje noen ganger, men jeg vil si at jeg vet hvor jeg skal stå, svarer Mos til Nettavisen.

- Finalen ville blitt nedprioritert

Han mener det er vanskelig å overvurdere betydningen av målet. Hadde Strømsgodset tapt for Stabæk, hadde cupfinalen blitt etterfulgt av to kvalikkamper mot et Obos-ligalag i den påfølgende uka. Da hadde drømmen om cupgull vært fjern, innrømmer Mos.

- Da hadde man selvfølgelig ikke prioritert cupfinalen. Da hadde det vært kvalik som gjaldt, mens cupfinalen hadde vært en bonus. Nå kan vi virkelig gå inn for å vinne cupfinalen. Det kunne vi ikke gjort om det var kvalik etterpå, sier Mos til Nettavisen.

- Nå kan vi ha fullt fokus på cupfinalen og gjøre vårt beste der, også slipper vi å tenke på kvalik i det hele tatt.

Roser Mos' holdninger

Trener Bjørn Petter Ingebretsen er enig med sitt sylskarpe angrepsvåpen.

- Hvordan ville det vært å gå løs på kvaliken etter en cupfinale?

- Jeg vil tro det hadde blitt tungt. Vi skulle klart det og, men nå slipper vi det. Nå skal vi bare slappe av og kose oss, og tenke på Rosenborg fra tirsdagen av, sier han til Nettavisen.

Han kan ikke finne lovord nok om Abdellaoue, som omtrent på egen hånd har reddet sesongen for Godset med cupfinalebillett og fornyet eliteseriekontrakt.

- Han er jo rå. Han har scoret de åtte siste målene våre, det sier noe om hvilken klassespiller det er. Han er umulig å få tak på, sier den populære Strømsgodset-treneren.

- Selv har Mos sagt seg misfornøyd med lite spilletid i år?

- Det skjønner jeg veldig godt. Men han er proff. Nå ser vi hva han har gjort i hele år, når han ikke har spilt. Da har han fortsatt møtt opp på trening. Han har vært veldig proff og gjort det han skal. Det får han igjen for nå, sier «BP».

- Ingenting å frykte

Nå tror også treneren at Godset kan hamle opp med Rosenborg i cupfinalen neste søndag. Alt på grunn av det sene utligningsmålet mot Stabæk.

- Det har alt å si, det målet. Nå skal vi bare kose oss inn mot cupfinalen. Vi må nok et par hakk opp spillemessig, men dette gir oss selvfølgelig selvtillit. Nå kan vi senke skuldrene. Vi har ingenting å frykte når vi kommer inn i helga, sier han offensivt.

