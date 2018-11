Mos med nytt stikk mot Strømsgodset: - Vanskelig å score fra benken

Mustafa Abdellaoue startet ikke en eneste kamp i første halvdel av sesongen. Nå har han scoret Strømsgodsets seks siste mål.

MARIENLYST (Nettavisen): Seks mål på de tre siste kampene. Til alt overmål de seks siste målene som Strømsgodset i det hele tatt har scoret.

Det er fasiten for Mustafa «Mos» Abdellaoue etter de to målene i 2-2-oppgjøret mot Lillestrøm på søndag.

Målene kommer etter at 30-åringen har slitt med å få tillit fra start denne sesongen. Under Tor Ole Skullerud, som var ferdig som Strømsgodset-sjef 6. juni i sommer, fikk ikke Mos starte en eneste seriekamp for drammenserne. Under erstatteren Bjørn Petter Ingebretsen fikk også Abdellaoue en treg start, før han er blitt et fast valg i løpet av høsten – ikke minst etter at Marcus Pedersen mistet sesongavslutningen med en skulderskade i oktober.

Nå betaler satsingen seg. Mos virker å være mannen å stole på i Strømsgodsets jakt på fornyet eliteseriekontrakt.

- Når jeg får spille, blir det mål

Hovedpersonen selv klarer likevel ikke å skjule et nytt lite stikk mot klubben etter det utrolige målrushet de siste kampene.

- Du har scoret de Strømsgodsets seks siste mål…

- Nå har jeg spilt de seks siste kampene også, da, sier Mos før Nettavisen rekker å fullføre spørsmålet.

- Det er vanskelig å score mål fra benken. Når jeg får spille litt, så blir det mål, fortsetter han.

Pratet med treneren

Etter hattricket mot nettopp Lillestrøm i cupens semifinale i slutten av oktober innrømmet Abdellaoue at sesongen hadde vært noen dans på roser.

- Jeg har hatt det tungt i år, sa han til Nettavisen da, og la til:

- Jeg har lyst til å spille mer, men vi har en Marcus Pederseon som har scoret 14 mål, og da er det selvfølgelig vanskelig å få mer spilletid.

Nå røper han at han tok en prat med trener «BP» Ingebretsen om situasjonen i klubben, som hentet ham fra Aalesund før årets sesong.

- Ja, og vi har hatt en prat tidligere og. Men det er selvfølgelig opp til treneren å ta ut laget. Jeg føler i hvert fall at jeg har tatt vare på de sjansene jeg har fått, og har lyst til å spille mest mulig, sier Mos.

- Hva gjør at du scorer så mye mål?

- Jeg blir spilt bra av lagkameratene mine, og jeg får kamptrening. Det er viktig for en spiss. Det gir selvtillit, og selvtillit gir mål.

- Alltid vært en goalgetter

Lillestrøms rutinerte midtstopper Frode Kippe synes Abdellaoue er en av de mer vriene angriperne å spille mot. Det fikk han selv erfare på søndag, etter å ha vært ute med skade sist gang Mos herjet med Lillestrøm-forsvaret i cupsemien.

- Han har vært fryktelig effektiv mot oss, han har det. Han er en klinisk avslutter og trenger ikke mye rom for å score. Får han et lite halvsekund i boks, så setter han den. Han er en goalgetter, og det har han alltid vært, mener Kippe.

BET I GRESSET: Frode Kippe og Lillestrøm fikk nok en gang merke Mos Abdellaoues kvaliteter på kroppen på Marienlyst på søndag.

- Dere visste vel hva som ventet dere etter cupsemien sist?

- Joda, vi gjorde det. Men det gjelder å være tett nok på ham. Han kan ikke få en halvmeter engang, man må være i kroppen på ham og ta ham ut. Klarer du ikke det, så blir det farlig.

Godset-trener BP Ingebretsen hyller målsnittet som Mos har levert den siste tiden, med to mål i snitt de siste tre kampene.

- Vi vet at Mos er en veldig god fotballspiller, spesielt når han får en ved siden av seg. Det har han hatt nå, og da ser vi hva som bor i ham. Da scorer han på bestilling, sier Strømsgodset-treneren.

Han understreker at Mos blir en viktig spiller når Strømsgodset skal forsøke å redde eliteseriekontrakten mot nedrykksrival Stabæk på Nadderud om knappe to uker.

- Klarer ikke å se mye positivt

Det er en kamp som, etter poengtapet mot slutten av matchen mot Lillestrøm, er vanskelig å glede seg til, innrømmer Mustafa Abdellaoue. Han forteller at hele Strømsgodset-laget merker at de ikke har levert til forventningene denne sesongen.

- Hvordan opplever du stemningen i Drammen i høst?

- Det har vært en utrolig tung sesong i det hele tatt, svarer han.

- Jeg følte at vi var litt på vei igjen etter Vålerenga-kampen (2-0-seier, red.an.) og cupkampen mot Lillestrøm. At vi spilte bra og fant rytmen og sånt. Så fikk vi den mot Brann (1-3-tap, red.an.) som er litt tung. Og i denne kampen mot Lillestrøm synes jeg til tider vi spiller bra, men når du mister poengene mot slutten av kampen klarer du ikke å se så mye positivt, sier han.

- Men det er greit å være skuffet i dag og i morgen. Så må vi bare ha fullt fokus på Stabæk-kampen de neste ukene, avslutter han.

