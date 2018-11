«Mos» med utrolige cuptall: - En fin statistikk

Med 27 mål på 26 kamper er Mustafa Abdellaoue blant de aller mest effektive i cupen. Nå håper Godset-fansen han skal skyte laget til gull på Ullevaal.

MARIENLYST STADION (Nettavisen): - Det er helt sinnssyke tall, sier Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen når Nettavisen fremlegger cuptallene til hans spiss etter 3-0 mot Lillestrøm.

«Mos» noterte seg nemlig for et ekte hattrick da cupfinaleplassen ble sikret på bekostning av Jörgen Lennartssons mannskap onsdag.

Les også: Hattrickhelt «Mos» om den tunge tiden: - Man blir forbanna

Siden 30-åringen spilte sin første cupkamp for Skeid i 2008, har målene rent inn. Over ett mål i snitt per kamp er fasiten etter snart 30 opptredener i NM.

- Jeg har ikke holdt tellingen, men jeg har hørt det tidligere at snittet har vært ganske greit. Det er en fin statistikk, og jeg får håpe det blir flere mål, sier hovedpersonen ydmykt selv.

27: Detter er Mustafa «Mos» Abdellaoue sine scoringer i cupen siden hans første nettkjenning for Vålerenga i 2009.

Lang karrière

Strømsgodset, Aalesund, Vålerenga og Tromsø er alle klubber som har fått nyte godt av «Mos»-mål i cupen.

Mot Lillestrøm var han på plass både én to og tre ganger, og spissen blir en nøkkelbrikke når laget møter enten Start eller Rosenborg i cupfinalen.

- Han er en målscorer og måljeger, spesielt når han får en mann ved siden av seg. Han er ikke så happy når han må spille alene slik vi har gjort mye av sesongen, men nå har vi en Tokmac Nguen også som skaper litt uro, så da kan han få litt mer plass, og da er han kjempegod, attesterer Ingebretsen.

IMPONERT: Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen er svært imponert over Abdellaoues målsnitt i cupen.

Denne sesongen har Abdellaoue sju mål på seks cupkamper. Han har måttet spille annenfiolin bak Marcus Pedersen store deler av sesongen, men nå blir han en svært viktig brikke når Godset skal unngå nedrykk samtidig som de forbereder en cupfinale 2. desember.

Les også: Talentet til frontalangrep mot Stabæk: - Føler meg umenneskelig behandlet



Til tross for en innholdsrik karriere har han aldri spilt en cupfinale i Norge.

- Det er personlig veldig stort, og noe jeg ikke har opplevd i Norge. Jeg gleder meg utrolig mye.

Klart best

Mot Lillestrøm var Abdellaoue og hans lagkamerater klart best. Laget fikk imidlertid ikke hull på byllen før etter 49 minutter da «Mos» tok ned ballen på brystet og banken ballen i mål, og da samme mann doblet til 2-0 på straffespark like etter var kampen i realiteten over.

I sluttminuttene pyntet han på sin egen målstatistikk da han økte til 3-0 og sikret seg matchballen på Marienlyst.

HELT: Mustafa Abdellaoue ble hattrickhelt onsdag, men spissen erkjenner at han mener det har blitt for lite spilletid denne sesongen.

- Det var utrolig moro. Jeg kom til sjanser, og følte vi hadde god kontroll i første omgang uten at vi klarte å score. I annen omgang kom sjansene og vi kunne scoret enda flere mål.

Nå håper han cupfinalen gir en «boost» inn i sesongavslutningen som også vil brukes til å redde plassen i Eliteserien.

- For alle oss i år tror jeg det betyr veldig mye for motivasjonen. Vi har hatt det tungt, og vi gleder oss til cupfinalen.

Mest sett siste uken