Mourinho: - Fellaini ble byttet ut på grunn av skade

Onsdagens kamp ble ingen hyggelig opplevelse for Marouane Fellaini (30). Men det hele har en naturlig forklaring, skal vi tro United-manager José Mourinho.

Belgieren ble byttet inn etter 63 minutter, før han ble tatt av banen igjen bare syv minutter senere.

- Enten er Fellaini skadet, eller så er vi vitner til historiens største fotballydmykelse, skrev Lars Tjærnås på Twitter da byttet ble foretatt.

Årsaken ifølge Mourinho er at belgieren pådro seg en kneskade.

- Han gikk av banen fordi han slet med kneet. Uheldig for ham, uheldig for meg. Han ble byttet inn og hadde stor entusiasme, men han sliter med et ligament, sier portugiseren ifølge Sky Sports.

Rasende Mourinho

Fellaini-byttet kom rett i etterkant av en stor Tottenham-sjanse. TV-bildene viste at den hårfagre spilleren luntet opp i press da gjennomspillet fra Christian Eriksen kom, og en rasende Mourinho viste med en gang tegn til innbytterbenken om at det skulle byttes.

Det ble derfor spekulert i om Mourinho var så misfornøyd med Fellaini at han tok ham av banen etter bare syv minutter som en slags straff.

Mourinho står imidlertid på sitt om at han ikke byttet ut midtbanespilleren av andre grunner enn helsemessige.

- Han ble skadet etter bare et par minutter. Det er alltid det samme problemet, en kneskade. Jeg tror ikke det er en stor ting, men han følte noe umiddelbart og ga oss beskjed om at han ikke kunne fortsette, sier portugiseren.

Taus Fellaini

Fellaini selv har ennå ikke kommentert byttet, verken i media eller via sin offisielle twitterkonto. Men ifølge den anerkjente belgiske journalisten Kristof Terreur bekreftet en haltende Fellaini kjapt i pressesonen at det skal dreie seg om et problem med kneet.

United tapte som kjent 0-2 mot et bunnsolid Tottenham-lag. Les et mer utfyllende kampreferat her.

