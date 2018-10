Mourinho fikk spørsmål om Zlatan-ryktene

Supersvensken har blitt koblet med en retur til Manchester United.

Manchester United-manager José Mourinho møtte fredag pressen i forkant av lagets kamp mot Everton og der ble han blant annet spurt om ryktene som vil ha det til at han vurderer å hente den svenske spissen Zlatan Ibrahimovic tilbake i vinter. Portugiseren ga imidlertid klar beskjed på nettopp det spørsmålet. - Nei, nei, nei, nei, sa Mourinho på pressekonferansen. Det var ESPN som tidligere i høst skrev at en Zlatan-retur var på trappene og hevdet at Mourinho ønsket svensken, som nå spiller i LA Galaxy, tilbake som en ledertype og et forbilde i United-garderoben. Skal vi tro Mourinho selv, er imidlertid ikke det aktuelt. Langet ut etter skader

Manchester United spiller altså hjemme mot Everton søndag og på pressekonferansen fredag kunne manager José Mourinho avsløre at flere spillere sliter med skade. Dette gjelder blant annet spillere som Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Marouane Fellaini og Scott McTominay.

Flere av spillerne pådro seg skader under landslagspausen og på pressekonferansen tok Mourinho et oppgjør med nettopp dette.

Han mener flere landslag ikke tar godt nok vare på Manchester Uniteds spillere når de er borte fra klubben for å representere nasjonen sin.

- Noen landslag er uprofesjonelle. De beholdt spillerne i troppen etter at de ble skadet og vi visste ikke hvor alvorlig skadene var, sier han.

- Vi møter Newcastle, og så går vi inn i landslagspausen i en svært god situasjon med tanke på skader, men etter to uker har vi mistet Diego Dalot i Portugal, Fellaini i Belgia, Sanchez i Chile og McTominay i Skottland. Noen av disse landslagene er veldig profesjonelle og sender de skadede spillerne tilbake til oss, men noen av dem er ikke det. Da noen spillere kom tilbake to dager før Chelsea-kampen, så ante vi ikke hva som foregikk, sier Manchester United-manageren på pressekonferansen.

Han utelukker imidlertid ikke at Lingard og McTominay kan bli klare.

- Vi forsøker å løse problemene, steg for steg, og jeg tror at Jesse kan bli klar og hjelpe oss. McTominay er i ferd med å bli klar, og så må vi bare vente litt lenger med noen av de andre spillerne, sier Mourinho.

Ingen Sanchez



Når det gjelder Alexis Sanchez, som har slitt med å finne sin beste form etter overgangen fra Arsenal til United i vinter, og som nå blir koblet med franske PSG av engelsk presse, sier portugiseren følgende:

- Akkurat nå så sliter han litt, fordi han er skadet. Vi forsøkte å få ham klar til Chelsea-kampen, men fysisk sett var han ikke bra nok og han ble ikke tilgjengelig til den kampen. Han var heller ikke klar til Juventus-kampen, og han kan heller ikke spille mot Everton, forteller United-sjefen.

- Han kom til oss i januar og den siste delen av sesongen, ble den første for ham hos oss, og det er aldri lett for en spiller. I sommer hadde han en god oppkjøring og åpnet sesongen bra mot Leicester, men så ble han skadet. Han kom tilbake, men ble skadet på ny. Sanchez er en type spiller som trenger å være i veldig skarp form, sier manageren.

Lingard nærmer seg



Lingard, som imponerte for England under VM i sommer, har også slitt med å sette sitt preg på United så langt denne sesongen - mye på grunn av skader.

- Han kom tilbake fra VM med et problem, og tok feil da han trodde at ferien etter det var nok til å hente seg inn. Han tok også feil da han trodde at det å komme seg raskt tilbake i trening ville forbedre situasjonen, og for ham ble det en vanskelig situasjon der han ikke kunne spille fotball.

- Nå er han tilbake i trening og håper å bli hundre prosent klar. Per nå er han nesten der, litt fordi laget trenger ham. Kan han bidra for oss i neste kamp? Det får vi svar på lørdag, og hvis vi ikke får det svaret vi ønsker må han trene en uke til. Han er nesten der vi ønsker, sier Mourinho.

Mest sett siste uken