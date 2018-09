Mourinho om episoden med Pogba på trening: - Kan ikke si noe

Manchester United-treneren møtte pressen etter en turbulent uke.

Denne uken har det stormet rundt Manchester United-manager José Mourinho og klubbens superstjerne Paul Pogba. Det hele toppet seg onsdag da bilder fra Uniteds trening ble fanget opp av Sky Sports.

Bildene, som ble fanget opp dagen etter at United hadde tapt for Derby i ligacupen, med Pogba på tribunen, viste det som kunne tyde på et svært anstrengt forhold mellom de to profilene. Pogba så ut til å reagere kraftig på noe Mourinho sa til ham, og diskusjonen dem imellom fortsatte lenge.

- Vil ikke si hva som ble sagt



Franskmannen hadde i forkant av kampen mot Derby vært ute og sagt at han synes United burde spille mer offensiv fotball. Kort tid etter ble det kjent at Mourinho hadde fratatt ham ansvaret som visekaptein i klubben.

Episoden på treningen skal imidlertid ha handlet om en Instagram-post Pogba la ut etter tapet mot Derby.

Instagram-videoen, som ble lagt ut kort tid etter kampslutt, viste Pogba og Andreas Pereira som satt på tribunen og lo.

På fredagens pressekonferanse, i forbindelse med Uniteds bortekamp mot West Ham i helgen, ble Mourinho spurt om hendelsen på treningsfeltet.

- Nei, jeg kan ikke si hva som ble sagt. Treningen var åpen, og dere (pressen) hadde kameraer som hadde posisjon til å fange opp noen av ordene. Kanskje der må endre posisjonen på kameraene, om dere vil vite alt som blir sagt, for jeg kommer ikke til å kommentere det, sier han.

- Jeg tror Paul sa det i den berømte pressesonen etter en av kampene våre, og han har helt rett. Det er et bra forhold mellom spiller og manager, fortsetter portugiseren.

Mourinho ville ikke være med på at det var en konfrontasjon på feltet.

- Vi må trene, hver dag. Jeg bryr meg ikke om kameraene. Hvilken konfrontasjon? spør manageren på pressekonferansen.

- Paul er kun en spiller



Når det gjelder kapteinsspørsmålet, sier portugiseren dette:

- Jeg forklarer disse tingene veldig detaljert til de som trenger å vite alle detaljene. Det er troppen, og spesielt Paul. Så derfor vet Paul og de andre i troppen grunnene til dette. Jeg analyserer alltid en spiller både som spiller og kaptein. Etter uker med analyser og diskusjoner med staben min, har vi tatt avgjørelsen om at Paul kun er en spiller, ikke en kaptein.

- Jeg kan si videre at forholdet mellom spiller og manager er bra. Ingen trente bedre enn Paul på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Noen trente like bra, men ingen var bedre. Lørdag spiller han, sier Mourinho.

I etterkant av ukens drama, har mange eksperter ment at det kun er plass til én av de to profilene i klubben. Mourinho er også enig i at ingen spillere er større enn klubben, ikke en gang Paul Pogba.

- Han er en spiller, som alle andre. Ingen er større enn klubben. Jeg er fornøyd med ham. Er jeg fornøyd, så spiller han, er jeg ikke fornøyd, så spiller han ikke. Laget trenger gode spillere og spillere med personlighet. Det har Pogba og derfor spiller han mot West Ham. Det som bekymrer meg er at dere ikke stiller meg viktigere spørsmål, spørsmål om kampen.

- Fantastisk gjort



Mens det utenfra har sett ut som United har fått en vanskelig inngang til West Ham-kampen, sier Manchester United-sjefen seg uenig i det.

- Vanskelig? Jeg synes at dere har gjort det fantastisk, fordi dere har fått en sak. En sak som ble laget på bakgrunn av 15 minutter med åpen trening. Jeg mener vi burde ha 15 minutter med åpen trening. Det som skjedde her om dagen, skjer i ny og ne. Jeg har mange, mange, mange samtaler med spillerne, sier portugiseren.

- Men jeg er glad for at reglene sier at vi kun skal ha 15 minutter åpen trening i måneden, og det kommer ikke til å endre seg. Det er ingen sjanse for at dere noen gang får se en hel trening, sier han.

