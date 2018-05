Mourinho om forholdet til Conte: - Vi har fred nå

Jose Mourinho bekrefter at forholdet mellom han og Antonio Conte er på bedringens vei.

Ifølge Sky Sports skal Manchester United-trener Jose Mourinho ha fortalt pressen i oppladningen til lørdagens FA-cup-finale at den langvarige krangelen mellom han og Chelsea-trener Antonio Conte være over.

De to trenerrivalene har vært involvert i en langvarig krangel. Etter Chelseas 4-0-seier over Manchester United i fjorårets sesong skal Mourinho ha ment at italienerens feiringer var nedverdigende.

Denne sesongen skal Conte ha brukt den italienske frasen demenza senile, rettet mot Mourinho. Dette betyr senil demens.

Mourinho svarte deretter med å ta opp Contes kampfiksingssuspensjon i hans tidligere klubb, Siena.

Inviterte Conte til kontoret

United-treneren hevder imidlertid at de to har begravd stridsøksen, og at man ikke bør forvente at de to kommer til å havne i munnhuggeri når de to lagene møtes på Wembley.





- Det går bra. Han strakk seg ut for å ta meg i hånden, og jeg strakk hånden tilbake. Vi ble lei av å krangle, svarte 55-åringen på spørsmålet om sitt forhold til Conte.





-Etter kampen i Manchester inviterte jeg han til kontoret mitt. Vi snakket sammen, og ingenting er galt.





Henter inn gammel kjenning

Mourinho avslørte også at han planlegger å erstatte assistenttrener Rui Faria med en trener han allerede har arbeidet med.





- Det er en person som har arbeidet med meg før, men jeg kan ikke si navnet for han er fortsatt linket til en annen klubb. Det finnes mange flinke trenere, men jeg liker å lage mine egne assistenter. Jeg liker ikke utlærte trenere, jeg liker å forme assistentene etter min tankegang. De vokser med meg, og jeg vokser med dem.





Manchester United havnet denne sesongen på andre plass i Premier League. Chelsea kom på en skuffende femte plass, etter å ha vunnet tittelen sesongen før.









