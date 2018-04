Mourinho om Salah: - Jeg solgte ham ikke, jeg kjøpte ham

Manchester United-sjefen lar seg irritere av påstandene om at det var han som solgte Moahmed Salah fra Chelsea.

Liverpools Mohamed Salah har vært i fyr og flamme denne sesongen og egypteren har nettet utrolige 43 mål for de røde så langt.

26-åringen ble hentet til Liverpool i fjor sommer, etter en god periode i Roma. Før han kom til Italia, spilte Salah for Chelsea i Premier League.

Det var José Mourinho som hentet ham til londonklubben vinteren 2014, men oppholdet på Stamford Bridge ble ingen suksess. Han ble deretter lånt ut til Fiorentina, før han senere dro videre til Roma.

I det siste har det blitt snakket om hvordan Mourinho hentet Salah til Chelsea, men ikke satset på sensasjonsmannen. Det snakkes også om at det var Mourinhos valg om å etter hvert kvitte seg med egypteren, men nå slår Manchester United-sjefen tilbake mot disse påstandene.

- Folk sier at det var jeg som solgte Salah, men det er motsatt, jeg kjøpte ham, sier Mourinho i et intervju med amerikanske ESPN.

- Det var jeg som ba Chelsea om å kjøpe Salah. Det var jeg som var sjef da han kom dit. Han kom som en unggutt og var ikke klar for Premier League fysisk. Han var heller ikke klar mentalt. Sosialt og kulturelt var han helt borte og alt var tøft for ham, sier Mourinho videre.

United-sjefen vil ikke høre snakk om at han ga opp Salah.

- Chelsea bestemte at han skulle selges. Og når de sier at jeg var den som solgte ham, så er det en løgn. Jeg kjøpte ham og gikk med på å sende ham ut på lån. Jeg følte det var nødvendig. Jeg følte at Chelsea allerede hadde vinger, og noen av dem er fortsatt der, som Willian og Eden Hazard.

Han innrømmer likevel at det er fort gjort å gjøre feil når det kommer til spillelogistikk. Chelsea har også tidligere hatt spillere som Kevin De Bruyne og Roemlu Lukaku i stallen, uten å satse på dem.

- Det å sende Salah på lån var et valg vi tok sammen. Men det å selge ham og bruke pengene på en ny spiller, det var ikke min avgjørelse. Men selv om det var det, så gjør vi alle feil i fotball. Det sjer så ofte at spillere utvikler seg på en måte vi ikke hadde forutsett, mens andre ikke når det nivået vi hadde trodd. Jeg føler ikke at det som skjedde med Salah var en tabbe, det er bare en del av denne jobben, sier United-sjefen.

Mourinho legger ikke skjul på at han har latt seg imponere over Salah i Liverpool denne sesongen og mener 26-åringen har havnet på rett sted.

- Jeg tror dette er en stor overraskelse, selv for ham. Han har vært helt utrolig. Han er en fantastisk spiller og har nå nådd modnet, sier han.

- Han har allerede opplevd mye og har nå funnet en klubb der han passer perfekt inn i laget og trenerens stil. Så dette overrasker ikke meg.

