Muhammed viste prov på internasjonal klasse da Sarpsborg tapte mot Besiktas

Østfold-laget viste det tyrkiske storlaget null respekt, men Rashad Muhammed og hans lagkamerater sløste med sjansene og fikk svi etter pause.

BESIKTAS - SARPSBORG 08 3-1:



Geir Bakkes mannskap kom til Euorpa League-oppgjøret i Istanbul som massive underdogs, men Muhammed og hans lagkamerater gikk fryktløst til verks og rystet Besiktas i den første omgangen.

Verken han, Tobias Heintz eller Amin Askar maktet imidlertid å omsette sine sjanser i mål før hvilen, men lagets prestasjon i første omgang imponerte TV 2-ekspert Egil «Drillo» Olsen stort.

- Jeg er meget overrasket og ikke rent lite imponert over Sarpsborg. Dette kan godt ende med tre poeng til Sarpsborg om ikke det skjer noe i annenomgang, sa han da lagene gikk til pause på 0-0.

Etter det som må ha vært en hårføner i Besiktas-garderoben kom imidlertid det tyrkiske laget ut i et helt annet tempo til annen omgang.

Tidligere Liverpool-spiller Ryan Babel entret banen etter pause, og nederlenderen brukte kun seks minutter på å sende vertene i føringen, og senere i omgangen doblet Enzo Roco ledelsen.

1-0: Ryan Babel, for anledningen med rødt hår, satte inn lederscoringen for Besiktas.

Det maktet Sarpsborg aldri å slå tilbake fra, og like før slutt økte Jeremain Lens til 3-0.

På overtid fikk imidlertid S08 målet sitt da Kristoffer Zachariassen headet inn 1-3.

Muhammed plaget Pepe

En spiller som tross sjansesløsing markerte seg med et stort positivt fortegn, er Rashad Muhammed.

Sarpsborg-spissen med sin enorme fysikk plaget Besiktas-stopperen Pepe gjennom samtlige minutter han var på banen.

Kun scoring manglet for å toppe en strålende kamp for 24-åringen, og Ole Martin Årst er blant dem som lot seg imponere.

- Med Rashad Muhammed på topp kommer det flere muligheter. For en vanvittig fysikk, skrev den tidligere spissen på Twitter underveis i kampen.

@Sarpsborg08 forsvart seg godt første halvtimen mot Besiktas,kompakt og tålmodig.

Med Rashad Muhammed på topp kommer det flere muligheter.For en vanvittig fysikk!! — Ole Martin Årst (@omaarst) September 20, 2018

Lagkamerat Askar var ikke overrasket over Muhammeds prestasjon mot Besiktas.

- Vi vet hva han har inne, han har mye styrke og fart. Det eneste det har skortet på er scoringer. Hvis han klarer å knekke en kode der, har han ferdighetene inne, sier høyrebacken til Nettavisen like etter kampslutt.

- Vi spiller Sarpsborg-fotball

Sarpsborgs første omgang gikk ikke upåaktet hen i Tyrkia. Nasjonale TV-stasjoner ble både overrasket og imponert over det de så fra den lille Østfold-klubben, skal en tro Askar.

- Det sa vi var veldig gode, og at Besiktas var heldige som ikke slapp inn mål. Normalt skal vi bare bli blåst av banen, men vi ble ikke det, sier 32-åringen.

S08-FOTBALL: Amin Askar (til høyre) har tro på at laget kan ta tre poeng i hjemmemøtet med Besiktas.

Han var godt fornøyd med sitt eget lag til tross for at de må reise til Norge uten poeng. Det å gå fryktløs til verk mot et presumptivt langt bedre lag var ikke tilfeldig.

- Vi spiller Sarpsborg-fotballen, og stresser lag overalt på banen. Vi tar ikke hensyn til at vi møter et stort europeisk lag, forteller han og legger til at de nå har fått langt mer tro på poeng på kunstgresset hjemme i Sarpsborg i returoppgjøret.

Strålende 1. omgang

Det var snakket mye om heksegryta som ventet Sarpsborg-laget i Istanbul, men etter hvert som den første omgangen forløp seg, begynte Besiktas-supporterne å pipe på sitt eget lag.

- Vi snakket om det i forkant av kampen. Jeg vet ikke om det finnes lik stemning på noen arena i verdne, men gutta hadde lave skuldre og så komfortable ut, sier Askar om opplevelsen å være bortelag på mektige Vodafone Arena.

Det var nemlig gjestene som skapte det meste av muligheter, og Heintz fikk en eventyrlig mulighet til å gi Sarpsborg en sensasjonell ledelse etter 11 minutter da han fikk ballen på rundt 16 meter.

Kantspilleren ble imidlertid fintet ut av den ujevne gressmatta, og avslutningen ble enkelt slått over at Loris Karius.

Gjestene fra Østfold fortsatte imidlertid sitt intensive spill, og etter 27 minutter var det Muhammed som fikk muligheten.

Hans volleyavslutning forsvant imidlertid over, og kun minuttet etter burde Besiktas tatt ledelsen da Cyle Larin satt ballen utenfor fra kun fire meter.

Det var stort sett det eneste det tyrkiske storlaget hadde komme med før pause, og resten av omgangen tilhørte en meget opplagt Muhammed i Sarpsborg-laget.

24-åringen var et konstant uromoment for Besiktas-forsvaret med sin enorme fart i en omgang som for det meste tilhørte Sarpsborg.

Han gjør seg nok noen refleksjoner nå, min tidligere lagkamerat Petter Martinsen... Var rasende på seg selv etter fjorårets kamp mot Florø, mente han burde hatt kontroll på den ukjente vingen, Rashad Muhammed. Beist. — Christian Gauseth (@gauseth) 20. september 2018

Babel-fulltreffer

Besiktas virket å ha fått klar beskjed om å heve seg etter pause, og etter 53 minutter snurret Ryan Babel rundt med tidligere Sanliurfaspor-spiller Amin Askar før han chippet ballen i mål til 1-0.

Besiktas fortsatte å styre showet etter scoringen, og etter 69 minutter steg Roco høyest på et frispark og stanget inn 2-0.

Geir Bakke sitt mannskap ga imidlertid aldri opp, og etter 75 minutter kom Muhammed alene med Karius.

Den Liverpool-utlånte keeperen vartet imidlertid opp med en beinparade på avslutningen til Sarpsborg-spissen, og kun seks minutter senere sto et Besiktas-bein i veien da Muhammed fikk avsluttet inne i boksen.

Mens Sarpsborg sløste med sjansene de fikk etter hvilen, viste Besiktas glimt av hva som bor i laget, og Jeremain Lens satte den endelige spikeren i Sarpsborg-kista da han avsluttet en kontring til 3-0 etter 82 minutter.

