Murray ble helten for Brighton

Brighton tok seg videre til fjerde runde i FA-cupen etter at Glenn Murray sikret 2-1 mot rivalen Crystal Palace like før slutt mandag.

BRIGHTON - CRYSTAL PALCE 2-1:

Brighton og Crystal Palace er erkerivaler, selv om Crystal Palace er fra London. Kampens første minutter bar preg av at det var et derby. Isaiah Brown og Jeff Schlupp sparket med full kraft mot ballen samtidig i innledningen og begge måtte gi seg med skade før det var spilt et kvarter.

Crystal Palace hadde ikke mye ball i starten, og ble straffet etter 25 minutter. Dale Stephens kom på et dypt løp og fikk ta med seg ballen inn i 16-meteren uten press. 30-åringen fikk tid til å skyte og fikk sneket ballen inn i hjørnet, bak en ikke helt patent Wayne Hennessey.

Suser

I andre omgang var Roy Hodgsons menn mer med. Hovedstadslaget fikk uttelling da Bakary Sako klinket til på halvspretten fra drøye 20 meter og ballen gikk stang inn bak Tim Krul foran Palace-fansen etter 69 minutter.

Fire minutter senere fikk Brighton en enorm dobbeltsjanse. Solly March var arkitekten bak begge. Først fant han Sam Baldock inne i 16-meteren, som bredsidet ballen i stolpen. March hentet returen, og serverte Beram Kayal, men Kayal fikk for god tid og blåste ballen over.

Møter Middlesbrough

Sam Baldock fikk sjansen alene med keeper i det kampen gikk inn i de siste ti minuttene, men han klarte ikke sette ballen på mål.

Brighton-toppscorer Glenn Murray ble kastet inn på slutten, og det ga umiddelbar effekt. Spissen plukket nedfallsfrukt på bakre stolpe etter en dødball to minutter før slutt, og sikret seieren. Dommer Andre Marriner tok en titt på scoringen via sine videodømmingsassistenter, men den ble godkjent.

Brighton møter mesterskapsserielaget Middlesbrough på bortebane i fjerde runde. Det ble klart etter mandagens trekning.

(©NTB)

