Nå er King scoringskongen på landslaget

Joshua King (26) har scoret i to landskamper på rad. Det har sendt ham forbi Ole Gunnar Solskjær på listen over mest effektive landslagsspisser.

ULLEVAAL STADION / SANDVIKA (Nettavisen): Bournemouth-spissen scoret både mot Island og Panama sist samling, og på A-landslaget har King nå notert seg for 12 mål på 33 kamper.

Det gir et snitt på 0,36 scoringer per kamp, altså scorer han oftere enn hver tredje kamp han spiller.

Det er faktisk så sterke tall at det sender ham helt til topps på statistikken når vi ser på norske spisser med 30 landskamper eller mer siden 90-tallet:

Joshua King: 33 landskamper, 12 mål: 0,36 mål per kamp.

Ole Gunnar Solskjær: 67 landskamper, 23 mål: 0,34 mål per kamp

Tore André Flo: 76 landskamper, 23 mål: 0,30 mål per kamp.

Gøran Sørloth: 53 landskamper, 15 mål: 0,28 mål per kamp.

Jan Åge Fjørtoft: 71 landskamper, 20 mål: 0,28 mål per kamp.

Frode Johnsen: 35 landskamper, 10 mål: 0,28 mål per kamp.

John Carew: 91 landskamper, 24 mål: 0,26 mål per kamp.

Thorstein Helstad: 38 landskamper, 10 mål: 0,26 mål per kamp.

Steffen Iversen: 79 landskamper, 21 mål: 0,26 mål per kamp.

Moa Abdellaoue: 33 landskamper, syv mål: 0,21 mål per kamp.

Jostein Flo: 53 landskamper, 11 mål: 0,20 mål per kamp.

Erik Huseklepp: 36 landskamper, syv mål: 0,19 mål per kamp.

Sigurd Rushfeldt: 38 kamper, syv mål: 0,18 mål per kamp.

Alexander Søderlund: 32 landskamper, to mål: 0,06 mål per kamp.



- Jeg er ikke overrasket, for å være helt ærlig. Jeg trodde Ole (Gunnar Solskjær) skulle være litt høyere, men den lista betyr ingenting hvis jeg ikke kan få Norge til EM, sier King når Nettavisen viser ham tallene.

Han mener det viktigste er at han bidrar med sine kvaliteter på banen og få Norge til et sluttspill.

- Jeg så VM på Kontraskjæret, og det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse å spille mesterskap foran det norske folk, legger han til.

- Vet ikke hva som har skjedd

Likevel smiler han bredt når han vår vite at han topper statistikken.

For det betyr selvsagt litt for en spiss at man faktisk leverer det en spiss skal gjøre: Scoringer.

- Det er jo litt morsomt, for to år siden var jeg spissen som ikke klarte å score, men nå er jeg plutselig den spissen som har best snitt. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg har selvfølgelig blitt en mye bedre spiller de siste årene også, særlig under Eddie Howe i Bournemouth. Det ser lyst ut, men jeg har fortsatt uforløst potensial og mye å gå på, sier han.

MÅL-MÅL: Joshua King (t.v) vil ha minst fem mål i Nations League-kvaliken.

- Du sier at du ikke er så overrasket over tallene, men tror du det norske folk er klar over at du topper en slik statistikk?

- Nei, det tror jeg ikke, og jeg visste det ikke selv, heller. Men jeg har et bra målsnitt når jeg spiller for Norge, og når jeg har spilt har jeg, i hvert fall de siste årene, scoret noen mål for landslaget. Jeg prøver å forbedre snittet, og jeg skulle ønske jeg hadde hatt et enda høyere snitt, sier King.

Han er stinn av seltillit før Nations League sparkes i gang, og han er ikke redd for å røpe hva scoringsmålet han ser for de seks gruppekampene Norge skal spille på hjemme- og bortebane mot Kypros, Bulgaria og Slovenia.

Etter noen sekunders betenkningstid svarer King:

- Det er seks kamper. Jeg skal i hvert fall score fem mål, svarer han.

- Er i toppslag

Landslagssjef Lars Lagerbäck stiller ingen konkrete målkrav til King.

- Det er vanskelig å si at jeg forventer noe, men om han spiller forventer jeg at han scorer, det vil man jo at spissene skal gjøre. De har størst sjanser til å gjøre det. Om vi får til en bra samhandling gjør det ting enklere, men om det er han eller andre som scorer mange mål er ikke viktig, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Han mener King er i «veldig bra form».

- Han måtte forsvare seg mye i forrige Premier League-kamp, men la ned en bra innsats. Ut fra det jeg har sett her virker han å være i toppslag, er den lovende attesten fra Lagerbäck.

I KAMPFORM: Her er Joshua King i action mot Chelsea.

King er blant de mest erfarne spillerne på dagens Norge-lag. Han mener 2018-utgaven er en gjeng som fort kan ta landslaget til et sluttspill for første gang siden EM i 2000.

- Det er et veldig bra Norge-lag og en veldig bra trener. Han vet hvordan han vil ha det, enkelt og greit, og jeg har tro på at vi faktisk kan klare dette, sier King.

Vil ta seks av seks poeng

I Premier League har King og Bournemouth fått en bra start på sesongen og har plukket syv poeng på de fire første kampene.

Nordmannen har startet alle kampene på topp for Premier League-klubben og scoret ett mål, på straffe i kampen mot Everton i tredje runde.

- Formen er bra, og vi har fått en god start på Premier League med syv poeng på fire kamper. Vi burde hatt to poeng mer mot Everton, men ellers er jeg storfornøyd med sesongstarten, sier King.

Kampstart mot Kypros på Ullevaal torsdag er 20.45. Nettavisen følger som vanlig det som skjer rundt landslaget tett, og alle sakene finner du her.

- Hvor mange poeng er du fornøyd med mot Kypros og Bulgaria?

- Seks.

Den holdningen lover godt før alvoret braker løs.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken