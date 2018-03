Naby Keita må betale gigantbot etter å ha sendt inn falskt førerkort

Sendte inn falske papirer. Må betale 2,4 millioner kroner.

RB Leipzig-stjernen Naby Keita blir Liverpool-spiller fra 1. juli, men det spørs om 23-åringen fra Guinea blir å finne bak rattet i Liverpools gater med det første.

Fredag ble Keita nemlig dømt til å betale 250.000 euro, eller over 2,4 millioner kroner, i bot for å ha sendt inn et falskt førerkortbevis til den guineanske staten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Keita ble tiltalt for forseelsen allerede i desember 2016, skriver Aftenposten, som først omtalte saken her til lands. 23-åringen valgte å anke den opprinnelige dommen, der han fikk en bot på 415.000 euro, eller mer enn 4,5 millioner kroner.

Allerede i august i fjor ble det klart at Keita blir Liverpool-spiller fra 1. juli 2018, etter at merseysiderne betalte mer enn 48 millioner pund for å sikre seg guineanerens tjenester.

I januar ble det spekulert i om en overgang kunne finne sted allerede da, men til slutt bekreftet den tyske klubben at Keita blir værende i RB Leipzig frem til sommeren.

På sine 19 Bundesliga-kamper har Keita produsert fem mål og fire assists for Leipzig, som befinner seg på en noe skuffende sjetteplass på tabellen.

