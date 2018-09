Napoli-topp reagerer på Liverpool-trekning

Napoli-president Aurelio De Laurentiis krever en forklaring fra UEFA etter at italienerne havnet i gruppe med Liverpool i Champions League.

Liverpool fikk en meget tøff Champions League-trekning da klubben havnet i gruppe C, sammen med PSG, Napoli og Røde Stjerne.

Det viser seg imidlertid at det ikke bare er de røde som synes denne gruppen er tøff. Nå reagerer nemlig italienske Napoli på trekningen.

- Skandale



Liverpool var som kjent seedet på tredje nivå i trekningen, til tross for at klubben spilte finale i turneringen så sent som i mai 2018.

Det er dette Napoli nå reagerer på. Klubbens frittalende president Aurelio De Laurentiis er sjokkert over at UEFA har latt dette skje.

- Vi er bitre og kommer til å be om en forklaring fra UEFA rundt dette, sier han i et intervju med Radio Kiss Kiss Napoli, gjengitt av Liverpool Echo.

- Liverpool, laget som spilte finale i Champions League, er seedet på tredje nivå? Det er en enorm skandale, sier De Laurentiis videre.

UEFA regner ut sine seedingstall basert på klubbenes prestasjon i europacupen over de fem siste årene. Liverpool spilte ikke europacup fotball i 2013/14- og 2016/17-sesongen, noe som påvirker seedingen.

MEKTIG PRESIDENT: Aurelio De Laurentiis, her sammen med Marek Hamsik.

I 2014/15-sesongen røk de røde fra Merseyside i tillegg ut fra Champions League i gruppespillet og senere ut av Europa League mot Besiktas.

Slo Napoli 5-0

Napoli-presidenten mener at Liverpool i det minste burde vært på seedingsnivå nummer to, den samme potten som Napoli var i.

Hadde greske PAOK slått ut Benfica i Champions League-kvalifiseringen, ville Liverpool vært seedet på dette nivået, men til tross for at grekerne hadde et godt resultat fra første kamp mot portugiserne, røk de ut.

Trekningen av gruppene ble foretatt i Monaco fredag i forrige uke.

Liverpool møtte nettopp Napoli til en treningskamp i Dublin før sesongen og i den kampen vant de røde med solide 5-0.

Gruppespillet i Champions League starter 18. september og Liverpool møter Røde Stjerne fra Beograd i sin første gruppekamp.

Liverpools møter med Napoli spilles 3. oktober og 11. desember.

