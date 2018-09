Nedbrutt Bendtner tas i forsvar av kjæresten

Rosenborg vet ennå ikke hvordan de vil håndtere voldssaken der Nicklas Bendtner er involvert. Kjæresten tar fotballprofilen i forsvar.

Det var natt til søndag at Bendtner skal ha påført en taxisjåfør kjevebrudd etter at de to havnet i klammeri i sentrum av København. RBK-spissen ble arrestert og skal være siktet for vold som følge av episoden.

Mandag omtalte samtidig Bendtners kjæreste Philine Roepstorff fotballprofilens handlemåte som selvforsvar i et innlegg på sin Instagram-konto.

Roepsdorff skriver at paret var på vei hjem i taxien da sjåføren to ganger kjørte i en annen retning enn de ønsket. Det skal ha ført til at paret nektet å kjøre videre med sjåføren.

– Det fikk ham til å gå amok, skriver Roepstorff, som videre hevder at sjåføren gjorde en U-sving og kjørte raskt etter de to mens han skrek skjellsord mot dem.

Videre skal sjåføren angivelig ha kjørt opp foran paret, gått ut av bilen og kastet en flaske mot Roepstorff.

– Deretter farer han fram mot oss, og min mann slår ham én gang og treffer åpenbart uheldig. Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas som overfalt noen, skriver hun.

RBK avventer

Rosenborg la på sin side ut en pressemelding om saken på sin egen hjemmeside mandag.

– Søndag formiddag ble vi orientert om at det hadde vært en uheldig hendelse i København der Nicklas Bendtner hadde vært involvert. Det var en svært nedbrutt Nicklas Bendtner som selv kontaktet klubben og informerte om hva som hadde skjedd. Hele søndag ble brukt til å innhente så mye fakta som mulig. Som forventet ble medieinteressen voldsom både fra Danmark og Norge. Vi har forsøkt å svare uten å kunne gå i detaljer, heter det i pressemeldingen.

RBK skriver at Bendtner har vært i København i noen dager for opptrening etter skade, og at han etter planen skal være tilbake i Trondheim i løpet av noen dager.

– Vi vil da i fred og ro gå gjennom det som har skjedd og vurdere hvordan klubben skal reagere. Vi vil behandle Nicklas på den måten han har krav på uansett handling, heter det fra trønderklubben.

Møtes tirsdag

RBK skriver også at de har vært i kontakt med det danske taxiselskapet, og orientert dem om hva klubben vurderer å foreta seg.

Taxiselskapet skal i tillegg ha fått en beklagelse vedørende hendelsen, selv om Rosenborg-ledelsen opplyser at den ikke har kjennskap til alle detaljer. RBK skriver videre at de er trygge på at det danske rettssystemet håndterer saken på riktig måte.

Mens man i Trondheim avventer med å konkludere, skal én av Nicklas Bendtners sponsorer allerede ha tatt affære. Danske Ekstra Bladet skriver mandag at hårvoksprodusenten IdHAIR har besluttet å avslutte samarbeidet med måltyven etter episoden i København.

Bendtner har hatt en rolle som "Global Brand Ambassadør" for selskapet.

Mottatt anmeldelse

Det var den danske storavisen BT som søndag ettermiddag meldte at Bendtner skulle ha utøvet vold mot en taxisjåfør i DanTaxi i sentrum av den danske hovedstaden.

Politiet har bekreftet at det er kommet en anmeldelse, men ikke at det er Bendtner som er anmeldt. Taxiselskapet har imidlertid identifisert fotballstjernen som mannen anmeldelsen omhandler.

Danmarks landslagstrener Åge Hareide har uttalt at en spiller ikke kan spille for landslaget så lenge han er voldsdømt.

