Nedtur for Strømsgodset mot FKH

Haugesund klatret opp på tredjeplass i Eliteserien etter borteseier mot Strømsgodset.

STRØMSGODSET - HAUGESUND 0-1:

FKH er for alvor med i medaljekampen etter at senegaleseren Ibrahima Wadji sikret tre poeng mot Godset da han scoret kampens eneste mål i Eliteserie-oppgjøret på Marienlyst lørdag kveld.

Haugesund på tredjeplass er nå poenget foran Molde som har en kamp mindre spilt.

FKH-spiller Joakim Våge Nilsen var strålende fornøyd etter lørdagens oppgjør.

- Det er helt nydelig, helt forbanna nydelig. Jeg synes vi leverer en god bortekamp i dag. Det er forsåvidt en jevn kamp, men vi har alltid slitt mot Godset borte og i dag drar vi den i land. Det er fantastisk deilig, sier Joakim Våge Nilsen til Eurosport.

«Mos»: - Vi er forbanna



For Strømsgodsets del handler resten av sesongen om å unngå nedrykk.

Laget fra Drammen ligger kun to poeng foran Stabæk som ligger på kvalikplass, mens Start på direkte nedrykk kun ligger tre poeng bak Godset.

Godset-spiss Mostafa Abdellaoue legger ikke skjul på at laget er skuffet etter tapet mot FKH.

- Det er surt. Vi er forbanna. Vi trengte den seieren, men sånn gikk det ikke. Vi må bare jobbe på, sier «Mos» til Eursport.

- Jeg synes vi har kontroll til tider. Vi kommer til mange sjanser, men de setter den sjansen der og da blir det tap, forklarer Godset-spilleren.

Hjemmefansen buet



Da dommeren blåste av kampen lørdag kveld svarte publikum med å bue.

Det var riktignok en jevnspilt førsteomgang med to store sjanser til begge lag. Det var riktignok Marcus Pedersen og hjemmelaget som fikk omgangens største mulighet minutter før pause da han ble spilt fri inne i boksen, men Godset-spissen klarte ikke å sette ballen i mål.

I andreomgangen tok FKH mer over og skapte trøbbel for hjemmelaget. Etter å ha skapt flere gode muligheter satt ballen endelig i mål for gjestene 77 minutter ut i kampen da Alexander Stølås la et strålende innlegg fra venstrekanten. Inne i boksen ventet Wadji som stanget inn 1-0 til Haugesund.

Hjemmelaget klarte aldri å slå tilbake og FKH kunne dermed juble for tre poeng.

Mest sett siste uken