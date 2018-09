Nervesykdom tvinger Stephen Darby til å legge opp

Stephen Darby (29) var en gang et lovende Liverpool-talent. Nå må den nåværende Bolton-spilleren legge fotballskoa på hylla grunnet en sjelden sykdom.

Det meddeler hans nåværende klubb Bolton i en pressemelding tirsdag.

Høyrebacken er diagnostisert med Motor Neurone Disease, som ifølge Store Medisinske Leksikon er en nevrologisk sykdom der de motoriske nervecellene blir svake eller ødelegges. Sykdommen kan ikke helbredes.

Darby spilte i Liverpool fra 2008 til 2012. Han var kaptein på Liverpools reservelag, før han blant annet fikk sin Champions League-debut i 2008.

29-åringen debuterte i Premier League i 2010, og Liverpool-ikonet Jamie Carragher har tatt til Instagram for å vise sin støtte til spilleren han omtaler som «den snilleste personen jeg noen gang har møtt innen fotballen»

Også tidligere Liverpool-kaptein Steven Gerrard har delt garderobe med Darby. Han la ut et lagbilde med de to to på bildetjenesten.

Darby var innom både Swindon, Notts County og Rochdale på lån i løpet av tiden som Liverpool-spiller, før han gikk til Bradford i 2012.

Der tilbrakte han fem år før han i 2017 gikk til Bolton.

- Dette er hjerteskjærende nyheter for Stephen og hans familie, og tankene hos alle i Bolton Wanderers Football Club er med ham og hans familie, sier Bolton-manager Phil Parkinson i pressemeldingen.

Darby selv sier i pressemeldingen at han nå ber om ro for å tilpasse seg kampen mot sykdommen sammen med hans nærmeste.

- Jeg vil takke mine lagkamerater, Phil Parkinson og hele støtteappratet i Bolton Wanderers for deres utrolige støtte i det som har vært en ekstremt tøff periode for meg selv og min familie.

Liverpool Football Club are saddened by the news of Stephen Darby’s retirement after he was diagnosed with motor neurone disease.



The thoughts of everyone at the club are with Stephen and his family at this time. pic.twitter.com/yYVTrXZMcB