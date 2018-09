NFF merker effekten av priskutt: - Salget har økt betydelig

Norges Fotballforbund (NFF) forteller om økende billettsalg til de kommende landskampene på Ullevaal Stadion.

Det er fortsatt over tre uker til Norge får besøk av Slovenia på Ullevål i Nations League, men allerede nå har NFF solgt flere billetter til den kommende kampen i oktober enn de gjorde til forrige oppgjør mot Kypros.

NFF måtte tåle mye kritikk da kun 5172 mennesker dukket opp på nasjonalarenaen i forbindelse med A-landslagets kamp mot Kypros tidligere denne måneden.

Det skuffende oppmøtet førte til at forbundet tok grep og senket prisene til de neste to kampene på Ullevaal Stadion mot Slovenia 13. oktober og Bulgaria 16. oktober.

- Salget har økt betydelig



Merete Prestkvern, billettansvarlig i NFF, forteller til Nettavisen at det allerede er flere tusen som har sikret seg billetter til de to neste hjemmekampene i Nations League.

Til Slovenia-kampen er det nå solgt 6000 billetter, mens det er 4500 solgte billetter til oppgjøret mot Bulgaria, opplyser Prestkvern til Nettavisen.

Hun forteller at NFF merket en umiddelbar effekt etter at de satte ned prisene på billettene.

- Salget har økt betydelig etter at prisene ble justert ned, forteller Prestkvern.

Håper på over 10.000 tilskuere

Selv om NFF ser en positiv økning på salg av billetter, er det klart at forbundet håper langt flere sikrer seg en plass på Ullevaal før avspark i oktober.

- Vi jobber med flere tiltak for å få flere publikummere på stadion, både når det gjelder annonsering og aktivitetsrettede tiltak, forklarer Prestkvern.

- Vi håper å passere 10.000 på begge kampene, kanskje nærme oss 15.000 på Slovenia-kampen, forteller billettansvarlig i NFF.

Viktig for spillerne

Det er i så fall gode nyheter for de norske landslagsspillerne som etter Kypros-kampen ikke la skjul på at de synes det er viktig at så mange som mulig tar turen for å støtte laget.

- Vi er glad for alle som var her, men så håper vi selvfølgelig at flere tar turen i oktober når vi har to hjemmekamper. At flere folk kommer betyr mye for oss. Det gir meg mye motivasjon å spille foran et fullsatt Ullevaal. Det hadde vært moro hvis vi kunne solgt flere billetter, sa landslagskeeper Jarstein til Nettavisen etter oppgjøret mot Kypros.

Landslagskollega Bjørn Maars Johnsen var i likhet med Jarstein klar på at det betyr mye for laget at så mange som mulig kommer på kamp.

- Vi ønsker et større publikum, men vi trenger også gode resultater. Jeg tror at når vi leverer gode resultater så kommer folk på kamp, sa Maars Johnsen til Nettavisen.

Billettpriser Nations League i oktober:

* Langside, voksen 200 (500 sist)

* Kortside, voksen 200 (300 sist)

* Barn 100 hele tribunen (250 på langside, 100 på kort sist)

* Honnør 100 hele tribunen (25% rabatt sist)

* Studenter 100 i svingen

* OBOS-medlemmer 25% rabatt

* Min fotball-app 25% rabatt

* Oljeberget/NSA 250 bill. gratis til hver gruppering begge kamper, samme plassering

