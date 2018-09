NFF om billettkritikk: - Lett å si at vi har bommet med prisene

Det går mot en glissen nasjonalarena når Norge skal møte Kypros torsdag.

SANDVIKA (Nettavisen): Billettprisene har vært den store snakkisen før Norges Nations League-debut på torsdag.

Når motstanderen heter Kypros, kampen spilles 20.45 på en hverdag og Norge har et landslag som ikke har hatt suksess på årevis, mener flere at Norges Fotballforbund (NFF) burde tilbudt langt billigere priser for å lokke folk til nasjonalarenaen.

Tirsdag var det bare solgt i overkant av 5500 billetter til torsdagens kamp, godt under kapasiteten på 28.000.

- Lett å si at vi har bommet

Svein Graff, kommunikasjonssjef i NFF, svarer slik når Nettavisen spør om forbundet nå vurderer det slik at de har bommet med prisene.

- Det er lett å si at man har det. Men det vi vet, når vi spør publikum om hva som betyr noe for om man går på kamp eller ikke, er at det er mange andre forhold som er like viktige som pris. Men at noen synes det er dyrt, det har folk vært klare på, sier Graff.

Han trekker frem utfordringer knyttet til kamptidspunktet (20:45), at Oslo arrangerer to landskamper med to dagers mellomrom (A kvinner og A menn) og at opplegget rundt Nations League kanskje ikke har fått skikkelig fotfeste hos det norske folk ennå.

- Men burde ikke prisene vært billigere nå nettopp fordi det er torsdagskamp mot Kypros og kampen starter sent?

- Det kan være et spørsmål om vi skal differensiere kamper som spilles i helg eller ukedag, sent eller tidlig. Men når det kommer så få, er pris et element vi må vurdere, svarer han.

Fossum: - Synd



Når Nettavisen tar opp temaet med flere av de norske landslagsspillerne, er det få som vil kritisere sitt eget forbund.

- Det kan jeg ikke kommentere, og det skjønner du. Men vi ønsker jo at så mange som mulig kommer, for det er utrolig viktig å ha den støtten i ryggen. Vi håper det løser seg for alle parter, sier Markus Henriksen til Nettavisen.

- Det er alltid morsomt når det er mye folk på stadion, og det aller beste er å spille foran en fullsatt stadion. Det er synd (det er solgt få billetter), men vi får spille en bra kamp og sørge for at kanskje det kommer flere til neste hjemmekamp, sier Iver Fossum til Nettavisen.

HÅPER FLERE KOMMER: Landslagstrener Lars Lagerbäck og Svein Graff.

Alexander Sørloth svarer slik når han blir spurt om hva han tror er hovedgrunnen til det labre billettsalget:

- Det er vel at vi må bli enda bedre og få enda mer blest rundt landslaget. Kypros er kanske ikke motstanderen som trekker mer publikum, men vi får bare satse på å spille god fotball, så kommer det flere etter hvert, sier han.

- Du nevner at Kypros ikke er den mest spennende motstanderen, det er torsdagskamp og sent avspark. Har NFF satt prisene for høyt?

- Det vil jeg ikke kommentere, jeg kan kun snakke for oss i spillergruppa, og for oss er det om å gjøre å spille mest mulig attraktiv fotball, så satser vi på at det trekker folk til Ullevaal, sier Sørloth.

- Gir ekstra giv

- Hvor mye har det å si at det for eksempel et fullsatt stadion kontra eksempelvis 10.000?

- Det har selvfølgelig mye å si, vi håper å ha så mange i ryggen som overhodet mulig. Jeg merker selv når jeg spiller kamper i Premier League at det gir deg en ekstra giv når du har fansen i ryggen, sier Crystal Palace-spilleren.

Lars Lagerbäck synes det er synd hvis det blir glissent på nasjonalarenaen.

- Det er naturligvis kjedelig at vi ikke drar mer publikum, vi vil alltid ha så full Ullevaal som mulig. Man kan sikkert diskutere hvor mye det betyr sportslig, men det er bare positivt å ha mange tilskuere, så jeg håper det er mange som kommer i siste liten, sier landslagssjefen til Nettavisen.

Kampstart på Ullevaal torsdag er 20.45. Nettavisen følger som vanlig alt som skjer rundt landslaget tett, og alle sakene finner du her

500 spenn for en plass på langsiden for å se Norge - Kypros sent torsdag kveld. Uten mat og drikke. God tur. https://t.co/aSsXJkZZDR — morten langli (@skolemorten) September 4, 2018

