NFFs billettpriser får nordmenn til å reagere: - Det her kan dere f*** ikke mene

Prisene får publikum til å reagere.

Det norske fotballandslaget skal ut i den første gruppespillskampen i Nations League 6. september. Da er det Kypros som gjester Lars Lagerbäcks menn på Ullevaal.

Prisnivået på billetter til denne kampen får nå flere supportere til å se rødt. På Ticketmasters nettsider må man nemlig ut med 500 kroner for en voksenbillett på langsiden, og 300 kroner for en barnebillett på samme side.

For plasser på kortsiden er prisnivået noe mildere med 300 kroner for voksne og 100 kroner for barn.

Dette har fått flere nordmenn til å reagere meget sterkt på sosiale medier.

Rolige 500 kroner for å se Norge - Kypros. Funfact: Hvis du er tidlig ute med bestilling av fly er det faktisk billigere å ta turen til Kypros for å se bortekampen. @nff_info pic.twitter.com/HdP0Dkp37y — Lars Peder Hellerud (@Lars_Peder) August 2, 2018

Disse prisene er helt kokos! @nff_info produktet deres holder ikke slike priser og folk kommer ikke på kamp. Halver prisene og fyll stadion! — Stian Berglund (@Duffe21) August 3, 2018

Hva er det her for noe? Er dere i ferd med å gå konk? Det er noe av det mest piss-arrogante jeg har sett på lenge. Har Messi blitt norsk? Jeg hadde tenkt til å komme, men det er selvfølgelig uaktuelt nå. Senk prisen. Det tjener dere inn på at folk kommer.@nff_landslag @nff_info https://t.co/BhJffYeoDp — Tobias Storruste Dahle (@TobiasSD) August 2, 2018

Jeg er stor supporter av det norske A-landslaget i fotball, og er på hver eneste hjemmekamp, men det her kan dere f*** ikke mene, NFF!? 500 kr for å se Norge - Kypros i Nations League? Vil dere ikke ha folk på kamp??? @bestemenn @jonnyolsen84 @Torsegutt pic.twitter.com/jnZooJfy55 — Petter H (@Pettigoal) August 2, 2018





Til Nettavisen forklarer kommunikasjonsleder Yngve Haavik at prissettingen har en sammenheng med at man nå går inn i en periode der landskampene har en tellende effekt:

- Bakgrunnen er at vi skal ut i tellende kamper med Nations League, og det er ganske komprimert i høst. Tidligere i høst har vi spilt privatlandskamper og her ligger den store forskjellen på hvorfor prisene har økt, sier Haavik. DYRT: Så mye koster det for å se Norge mot Kypros på langsiden på Ullevaal.

DYRT: Så mye koster det for å se Norge mot Kypros på kortsiden på Ullevaal.

- Det er mulig å få billetter til 300 kroner for voksne og 100 kroner for barn på kortsiden. Da blir det 800 kroner, og det er vel også prisen på veldig mange konserter.

Han forteller at prisnivået reflekterer hvor man ønsker å sitte på tribunen, og at billettprisene vil ha en polariserende effekt.

FORKLARER: Yngve Haavik mener at billettprisene på norsk landskamper samsvarer med at Nations League er tellende kamper.

- Det kommer an på hva man sammenligner med. Noen vil mene at dette er dyrt, noen vil mene at det er akseptabelt. Det er vanskelig å finne et riktig prisnivå, og vi har selvfølgelig respekt for at noen synes det er dyrt.

Videre forteller han at NFF tror at publikum fortsatt vil velge å komme på kamper, selv med prisjustering da resultatene under Lars Lagerbäck har fått en oppsving.

Tradisjoner



En som reagerer sterkt på billettprisene er Bjørnar Posse Sandboe i Norsk Supporterallianse (NSA). Han forteller at Supporteralliansen opplyste NFF om at de ikke ikke kunne selge sine billetter til samme pris som er reklamert for på, blant annet, Ticketmaster.

- Jeg tenker at en kamp kan være spennende enten den er tellende eller ikke. Vi fikk disse billettprisene vi også og sa at vi ikke kunne selge billetter dersom det er prisene vi må selge til den prisen, sier Posse Sandboe til Nettavisen.

Han sier at Supporteralliansen har fått maksimalt noen hundre billetter til supportere som ønsker å stå og synge. Disse skal selges for 150 kroner.

- Det er lurt å gjøre det mulig for så mange som mulig å se landslaget. I det øyeblikket det er halvfullt, så har man ikke truffet. Det er noen motstandere som ikke er like spennende, sier Posse Sandboe.

Til Nettavisen opplyser NFF at de i tillegg har lagt opp til et tilbud der publikummere kan kjøpe tre kamper til prisen for to, og at det i tillegg vil være rabatter for studenter og fotballag.

KRITISK: Talsmann i Norsk Supporterallianse, Bjørnar Posse Sandboe, mener NFF må tenke tradisjon foran inntekt.

Tidligere har NFF tatt 300 kroner for voksne på lagsiden, og 200 kroner på kortsiden. Mens barn har betalt 150 kroner på langside og 100 kroner på kortsiden.

Haavik forteller at det vil bli gjort nye vurderinger når kvalifiseringen til EM 2020 blir aktuell, og at prisene på ny kan endre seg.

- Motstanders attraktivitet, erfaringene fra Nations League og hvordan det har gått sportslig vil være sentrale element i en ny vurdering, sier Haavik.

- Vil dere vurdere å variere i prisene basert på om det er en stor nasjon som kommer på besøk for eksempel?

- Det er ikke utenkelig at du får ulike prisnivå på ulik motstander, men det er ikke noe jeg ønsker å forskuttere, sier Haavik.

Posse Sandboe råder NFF til å vurdere å tenke på hvordan de kan favne bredt fremfor å satse på profitt på kampdag:

- Noe av den viktigste tradisjonsbyggingen dreier seg om å få familier på kamper. Det er viktig, og slik som prisene er nå så tror jeg ikke det er målet. Det har lenge vært sånn at store deler av de som er der på Ullevaal er der for første gang, og underforstått så betyr det at de ikke kommer tilbake., sier Posse Sandboe.

- Man vil jo skape en vane der folk kommer tilbake. Det er ikke sikkert de gjør det dersom de føler at dette er en så stor utgift.

Norge starter sitt Nations League-spill mot Kypros 6. september. Tre dager senere drar laget til Bulgaria for å spille bortekamp mot det bulgarske landslaget.

Slovenia venter hjemme på Ullevaal 13. oktober, Norge tar i mot Bulgaria 16. oktober. Norge drar så til Slovenia 16. november og avslutter gruppespillet borte mot Kypros 19. november.

