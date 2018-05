NFFs talentsjef om Norges EM-håp: - Det er noe spesielt med dette kullet

Fredag starter EM for Norges G17-landslag. Det er særlig én grunn til at Norges Fotballforbund er ekstra spente på dette 2001-kullet.

WALSALL (Nettavisen): - Dette er det første fullblods «landslagsskolekullet», som har vært med helt fra oppstarten av landslagsskolen, forteller Håkon Grøttland, fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, til Nettavisen.

Dermed kan man for første gang begynne å se konturene av det arbeidet som er lagt ned på spillerutviklingssiden i forbundet de siste årene.

Innføringen av landslagsskolen sommeren 2015 var en satsning fra NFF som skulle sikre at spillere i alderen 13 til 16 år fikk best mulig utvikling og stimulanse.

Det norske laget som nå skal spille EM har fulgt en rød tråd de siste tre årene, og de har fått en NFF-skolering hele veien, forteller Grøttland.

NA+: Se høydepunkter fra cupbombene i 2. runde!

- Noe spesielt

NFFs talentsjef innrømmer at han har fulgt ekstra nøye med på 2001-årgangen, nettopp fordi de er første kull som har gått gjennom forbundets storsatsing.

- Ja, det er noe ekstra med dette laget. Jeg husker disse gutta kom inn på den første samlingen da de var 13-14 år, og jeg har fulgt dem tett siden de spilte sin første landskamp sammen mot Østerrike. Det er noe spesielt med det kullet her, det er det ikke noe tvil om, mener Grøttland.

Han kaller EM for «eksamen» og mener vi nå får et svar på hvor norsk fotball befinner seg. Og landslagstrener Gunnar Halles mannskap har reist til England med forhåpninger i bagasjen.

Det er ikke alle årganger som er like gode, men ifølge Grøttland er 2001-årgangen som skal forsvare Norges ære i EM svært lovende.

- Dette er et kull vi har hatt store forventinger til. De utmerket seg tidlig, det er mange spennende spillere der, og kullet har levert sterke resultater hele veien. Vi er veldig spente nå på hvordan vi står i møtet med de beste. Og det er Europas beste vi møter nå, påpeker han.

- Hvorfor har dere så stor tro på akkurat dette kullet?

- De var med på en stor internasjonal turnering for to år siden og endte på tredjeplass av 16 nasjoner, foran store lag som England, Brasil, USA, Italia og flere. Man skal ikke legge all verdens vekt på resultater i en slik turnering, men det vi så tidlig er at det er en del matchvinnere der. Og man trenger folk i begge ender av banen som kan vippe det til din fordel, og spesielt i front har vi noen spennende spisstyper. Det er den store «forcen» til dette laget, mener han.

Grøttland vil ikke nevne noen navn, men det er ikke vanskelig å tenke seg til at spillere som Noah Holm (RB Leipzig), Kornelius Norman Hansen (Southampton) og Oscar Aga (Stabæk) er blant dem talentsjefen snakker om. Alle spås en lysende fremtid.

Uheldigvis for Norge mangler EM-troppen to av sine beste spillere i Edvard Tagseth (Liverpool) og Einar Iversen (Everton), som begge er ute med skader.

- Men de som har kommet inn har vist at de kan gjøre en jobb, forteller Grøttland.

Husker du denne? NFFs talentsjef: Disse grepene skal gi Norge en lys fremtid



JUBEL: Det norske laget feiret EM-avansement etter seier mot Hellas.

- Slutt på talenter som ikke trener

Som en del av NFFs landslagsskole jobber spillerne mye med det mentale.

Grøttland mener Norge nå har et stort konkurransefortrinn på grunn av det han kaller «eierskap til egen utvikling».

- Vi er veldig på jakt etter spillerne som har de egenskapene, det er det vi legger i begrepet «talent». Vi har, tror jeg, spillere som er mer bevisste rundt det de holder på med enn det de har i mange andre nasjoner. Vi er veldig opptatt av dette, og det preger alt fra spillermøter til hvordan vi tilnærmer oss spillerne på feltet, forteller han.

- Så det typiske supertalentet som er best i ung alder, men ikke er så interessert i å trene, han vil dere ikke ha?

- Han finner du ikke i den norske troppen her. Der er det kun gutter som har trent steinhardt gjennom mange år og er veldig bevisste rundt det de holder på med. Der har vi lært av individuelle idretter også. Skal du bli best, er det en fordel å tenke gjennom hva du holder på med.

- Det er sikkert mange som ikke har sett dette landslaget så mye. Hva slags lag er det?

- Man vil nok se et lag som bygger på gode, norske tradisjoner. Et solid kollektiv som skal være kompakte, hardtarbeidende og vanskelig å bryte gjennom. Vi kommer nok til å spille med tre bak i en 3-5-2-formasjon, og det skal gå i hundre i det vi vinner ball. Vi er opptatt av kontringsspillet vårt. Det som skiller norske lag nå og for 20 år siden, er at vi er blitt bedre i det etablerte angrepsspillet. Vi evner å holde på ballen, sette motstanderen i ubalanse og utnytte de rommene som kommer, forteller han.

Og når det gjelder forhåpninger for EM?

- Nå er vi der at alt kan skje. I sluttspill blir det ofte tette og jevne kamper, med litt flyt og marginer er alt mulig. Vi håper på avansement fra gruppespillet, sier han.

Norge åpner altså EM med kamp mot Portugal fredag klokken 14.00 norsk tid. Den kan du se på landslagets Facebook-side eller fotball.no.

Så venter de to siste gruppekampene mot Sverige 7. mai og Slovenia 10. mai.

Nettavisen er til stede og kommer med daglige rapporter og intervjuer fra den norske EM-leiren.

Her er G17-landslagets EM-tropp (ekstern lenke).

Mest sett siste uken