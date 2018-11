Ngolo Kante signerte ny kontrakt med Chelsea

Hevder franskmannen kommer til å tjene 160 millioner i året.

Det er Chelsea som bekrefter at den franske midtbanemannen har signert en ny avtale med klubben. Den varer fram til 2023.

Den siste tiden har det blitt meldt fra engelske medier at Kante var i ferd med å forlenge sin avtale med klubben og nå er det altså offisielt.

Ifølge Daily Mail kommer midtbanespilleren til å tjene rundt 290.000 pund i uken under de nye vilkårene.

Det tilsvarer rundt 3,1 millioner kroner i uka og 160 millioner kroner i året.

Kante kom til Chelsea fra Leicester i 2016, etter at han hadde vært meget sentral da klubben tok et sensasjonelt ligagull samme år.

We have some great news…



✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB