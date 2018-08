Nicklas Bendtner flirte av derby-sammenligning

Nicklas Bendtner har spilt derbyer som North London-derby, Tyne-Wear-derby og Derby della Mole. Nå har han spilt derby foran 2900 tilskuere.

TRONDHEIM (Nettavisen): Han gikk målløs av banen, akkurat som i 1-1-kampen i vår, men hadde en stor mulighet alene med Even Barli. Etter lørdagens 3-1-seier over Ranheim måtte Nicklas Bendtner derfor rose Even Barli for praktkampen. Hjemmelagets keeper holdt laget inne i kampen i RBKs sjansehav.

- Jeg syns vi gjør en god kamp. Vi fortsetter det gode spillet som vi viste mot Celtic. I dag får vi også sjansene som vi ikke fikk mot Celtic. Vi har mange sjanser og deres keeper (Even Barli) har noen riktig store redninger, sier Nicklas Bendtner til Nettavisen.

Følg søndagens eliteserierunde i vårt livesystem fra klokken 18!

Mike Jensen hadde allerede banket inn 1-0 med et flott langskudd og rett før Anders Trondsen doblet med et enda vakrere skudd, kunne Bendtner gjort 2-0. Et Erlend Dahl Reitan-innlegg havnet i Bendtners føtter via et Ranheim-bein og plutselig var dansken alene med Barli.

Les mer: Jensen ville ikke snakke om feiringen: - Folk får avgjøre selv

Roste keeperne

Jensen hamret ballen i tverrligger og Alexander Søderlund fikk en god mulighet. Sjansesløseriet kunne straffet seg, for Erik Tønne reduserte og samme mann kunne utliknet etter pause. Både han og Øyvind Storflor fikk hundre prosent-sjanser alene med André Hansen.

- Det er viktig å ha en god målmann og det gjør også Hansen viktig for oss. Han er klasse, når vi har behov for redninger på det de skaper, så gjør han det, sier Bendtner.

Men - ting roet seg etter at Marius Lundemo luktet en retur da Jonathan Levi hamret et frispark i tverrliggeren. Da var det første eliteseriederbyet på Ranheim siden 1956 over. 2.900 tilskuere fikk med seg en flott kamp, men kanskje ikke like stor ramme som arenaer Bendtner har spilt på tidligere.

Smilte av derby-spørsmål

Mannen som har scoret i både VM og EM, men også spilt store kamper for sine klubblag. Lille julaften for elleve år siden steg han til værs og scoret mot Tottenham, etter å ha kommet inn som innbytter sekunder tidligere. 60.000-spillere så den daværende 19-åringen bli Arsenals matchvinner i 2-1-seieren i North London-derbyet.

Les mer: Ødegaard fikk nytt innhopp for Real Madrid

Senere har han scoret på straffe borte mot Newcastle, foran 52.000 på St.James' Park, da hans Sunderland spilte 1-1 i Tyne Wear-derbyet - også det et av Englands aller heteste. I tillegg har han spilt Derby della Mole i Italia, Torino-derbyet mellom Juventus og Torino. Førstnevnte vant 3-0 og Bendtner kom inn ved pause. Tilskuere: 41.000.

Nå kan han spilt trondheimsderby foran under 3.000 tilskuere. Bendtner flirer når Nettavisen spør om han kan sammenlikne oppgjørene.

- Vil du sammenlikne det? Det kan jeg ikke. Man kan ikke sammenlikne de derbyene, men altså man vil jo alltid vinne derbyer, sier Bendtner diplomatisk, før han legger til at det irriterte ham litt at lærerne og studentene fra fjæra berget 1-1 i vårkampen foran et fullsatt Lerkendal.

- Vi gjorde ikke vår beste kamp mot Ranheim hjemme, så det var viktig å sette tingene på plass. Det gjør vi med stor stil nå, sier han.

Ingen planer om å forlate RBK



Båndene mellom eliteserieklubbene i Trondheim er naturligvis sterke på spillersiden. Halve Ranheim-laget har spilt kamper i RBK-drakt og spillere som Michael Karlsen og Kristoffer Løkberg har for eksempel svært tette bånd til skadeplagede Pål André Helland.

Bendtner hadde derimot ingen han tenkte på at han ikke skulle tape mot lørdag.

- Nei, det var ikke noen jeg personlig ønsket å slå. For meg handlet det om å vinne kampen. Det er samme om det er Celtic eller Ranheim, sier han.

- Det er samme om det er Haugesund eller Ranheim, det har ikke noe å si for deg?

- Nei, smiler han.

Med to uker igjen av overgangsvinduet kan det hende vi får se mer til den danske superstjernen i Eliteserien.

- Man kan aldri garantere noe i fotball, men inntil videre er jeg Rosenborg-spiller og det er jeg glad for. Jeg har ikke noen planer om å forlate Rosenborg. Som jeg har sagt tidligere, så er jeg glad for å være her. Det er fortsatt sånn, sier han.

Mest sett siste uken