Nils Arne Eggen sa opp jobben i 1993: - Jeg tente på alle plugger

Både klubbledelsen og spillergruppen reagerte da trenerlegenden Nils Arne Eggen ville slutte.

Det røper den tidligere RBK-treneren i sin nye bok «Nils Arne - Et liv i svart og hvitt», som ble publisert fredag 5. oktober.

Året var 1993 og Nils Arne Eggen hadde nettopp tatt seriegull med Rosenborg for femte gang som trener i klubben. Det var også første gang i historien at RBK hadde vunnet seriemesterskapet to år på rad. Men på tross av ny seier i ligaen ble det stilt store spørsmål til Eggens måte å styre klubben på, da det latet til at spillergruppen hans hadde gått ut offentlig og klaget på Eggens «kontinuerlig utidige oppførsel og og generelle manglende evne til personalbehandling».

- Det er ganske interessant, for mandagen etter vi hadde feiret et nytt seriemesterskap i 1993 - så var overskriften i Adressa: - Eggen må gå. De var tydeligvis lei av meg, «verdensmesteren i alt» og «diktatoren-Nils Arne», sier Nils Arne Eggen til Nettavisen.

Trodde det var en spøk

Eggen reagerte sterkt da han leste Adressa-artikkelen og trodde nærmest at det var en spøk. Han satte seg i bilen og kjørte direkte til Lerkendal stadion, hvor han konfronterte flere parter i klubben for å høre om det var noe hold i det avisene hadde påstått. Da trenerlegenden skjønte at spillergruppen ikke var tilfreds med lederstilen hans, bestemte Eggen seg for å ta til seg kritikken for å kunne fortsette som trener i klubben.

Han skulle lytte til hva spillere og andre i klubben hadde å si til ham og gjøre så godt han kunne for å ta kritikken til seg. Men da han hørte at det var flere i klubben som stilte seg svært kritiske om hvorvidt fotballfilosofien hans kunne bringe Rosenborg ut i europeiske turneringer, svartnet det for ham.

BOKLANSERING: Fredag 5. oktober holdt Nils Arne Eggen og forfatter, Otto Ulseth, et åpent intervju sammen, om den nye boklanseringen.

- Hva i helsike er det her?

- Jeg tente på alle plugger og tenkte hva i helsike er det her for noe? Så viste det seg at det var flere krefter som mente jeg burde gå. Da fant jeg meg en lapp, hvor jeg skrev til den daglige leder, Nils Skutle, at herved sier hovedtrener Nils Arne Eggen opp. Så satt jeg meg i bilen og kjørte til Orkdal, forteller Eggen iherdig.

77-åringen røper videre at det ikke tok lange tiden før flere kolonner med RBK-representanter kom hjem på døra hans i Orkdal. De ville alle at han skulle bli værende i klubben. Ikke nok med det - Nils Skutle (daglig leder i RBK) ringte Eggen opp senere samme kveld og sa at søknaden hans om å si opp var avslått.

- De ville at jeg skulle fortsette og det gjorde jeg, og hele situasjonen hadde en god virkning for meg. Det fikk meg til å skjønne at jeg måtte bli en bedre lytter igjen, slik jeg var når jeg var en ung trener. Jeg hadde jo trent RBK i 1971 og tok «The double» da også (serie- og cupmesterskapet), sier Eggen.

Avslører avgjørende vendepunkt

Eggen avslører også for Nettavisen at det var hele situasjonen i 1993, som nesten ødela for flere av klubb-Norges største øyeblikk i europeiske turneringer, ble det avgjørende vendepunktet for at Rosenborg faktisk klarte å briljere i Europa.

- Jeg vil si at konflikten vi hadde i 93 var forutsetningen til den europeiske suksessen vi hadde på 90-tallet og i de første årene på 2000-tallet. Det var som en nyforelskelse. Både med de unge og etablerte spillerne, smiler trenerlegenden, før han fortsetter:

- Det var vendepunktet for meg. Når du er ung lytter man ofte til spillerne sine og deres ideer, men etterhvert som du får mer erfaring blir du en allviter.

- Jeg husker fortsatt da Ola By Riise sa til meg at det hang en «verbal giljotin» over pulten min. Han mente det ikke var noen spillere som kunne ha rett i noe når de snakket med meg, fordi jeg kunne fasitsvaret før de hadde stilt meg spørsmålet sitt. Det lærte meg at jeg måtte bli en bedre lytter igjen, innrømmer Eggen om situasjonen fra 1993.

Vant 14 serietitler

RBK-treneren fortsatte i klubben og gav seg ikke før han hadde sikret seg 14 seriemesterskap til sammen med Rosenborg. Det var kun i 1991 og -98 at seriegullet ikke havnet på Lerkendal gjennom hele 90-tallet, og Eggen var ikke trener i løpet av sesongen i 98.

En av Eggens gjeveste triumfer i Europa var da Rosenborg slo stjernelaget, AC Milan, ut av Champions League i gruppespillet i 1996 og kvalifiserte seg for kvartfinalen i Champions League. En bragd ingen norske lag hadde klart tidligere.

Den 77 år gamle mannen fra Orkdal har fremkalt flere gode minner for RBK-supportere og tilhengere av norsk fotball fra 1971 til 2002. Eggen ble også ansatt som midlertidig trener i Rosenborg i 2010, fra 20. mai til 1. januar 2011.

