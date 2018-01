Nok en nedtur for Real Madrid

Real Madrid hangler videre i La Liga. Den regjerende mesteren så seieren glippe i sluttminuttene da Celta greide 2-2 foran egne fans søndag kveld.

Gjestene fra hovedstaden klarte ikke å forsvare seg mot Maximiliano Gomez' mektige hodestøt etter 82 minutters spill.

Dermed er tabellfirer Real Madrid uvirkelige 16 poeng bak erkerival Barcelona. Zinedine Zidanes lag har kun vunnet 9 av 17 seriekamper denne sesongen. Det skal sies at Real har én kamp mindre spilt enn sine argeste konkurrenter, men det er mager trøst når luken til toppen allerede har vokst seg så stor.

Lenge så Gareth Bale ut til å bli matchvinner med sine to raske scoringer før pause. Da gikk Real Madrid fra å havne under 0-1 til å lede 2-1 i løpet av bare fem minutter.

Etter en kontring sendte Toni Kroos ballen til Bale, som skjøt et vakkert skudd til 1-1 etter 36 minutter. Like etter kunne han juble for nok en nettkjenning. Det var waliserens to første La Liga-mål siden midten av september. Rett før jul spilte han sin første seriekamp på to måneder, men det endte med et stygt 0-3-tap for Barcelona i El Clásico.

Real Madrid styrte spillet i Vigo, men viste samtidig svakhetstegn mot et kontringssterkt Celta-lag. Vertene fikk ofte altfor mye rom å boltre seg i, og det klarte de til slutt å utnytte etter 33 minutter. Iago Aspas satte full fart framover og spilte en perfekt pasning til Daniel Wass.

Fra like utenfor 16-meteren lobbet dansken elegant over Real-keeper Keylor Navas på halvdistanse.

I annen omgang fikk Celta sjansen til å utligne fra straffemerket, men Navas reddet Aspas' forsøk. Ti minutter senere kom uansett 2-2 da Gomez knuste Real-stopperne i luften og stanget ballen hardt i nettet.

Det ene poenget var viktig for Celta, som ligger helt nede på 14.-plass. Laget har sju poeng ned til nedrykksstreken.

