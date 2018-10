Nordtveit fikk merke bulgarsk kynisme: - Selvfølgelig noe drit å spille mot

Håvard Nordtveit (28) tror det norske laget har lært av nederlaget i Bulgaria.

STORO (Nettavisen): I dagene før tirsdagens Nations League-oppgjør mellom Norge og Bulgaria på Ullevaal Stadion har bulgarsk kynisme vært et tema som har gått igjen på pressekonferanser med norske spillere og ledere.

I bortekampen i Bulgaria brukte Norges motstander mange midler for drøye tiden og påvirke dommeren etter at de tok ledelsen. Det tror landslagssjef Lars Lagerbäck førte til at de norske spillerne mistet fokus under kampen de tapte 0-1.

Nordtveit var blant dem som lot seg irritere av motstanderen og endte i tillegg med å bli utvist etter å ha mottatt to gule kort.

Hoffenheim-spilleren måtte derfor stå over forrige landslagsoppgjør mot Slovenia, men er igjen tilgjengelig for spill når Bulgaria mester Ullevaal tirsdag kveld.

- Noe drit å spille mot



Han forteller at han har lagt forrige kamp mot bulgarerne bak seg.

- Den er glemt for lenge siden. Selvsagt kommer det oppe noen minner i ny og ne når man ser noen av de scenene, men jeg tror det bare kommer til å være bra for kampen at vi er enda mer motivert til å slå de bulgarerne, sier Nordtveit til Nettavisen.

28-åringen legger riktignok ikke skjul på hva han synes om hvordan enkelte av de bulgarske spillerne til tider opptrer.

- Det er selvfølgelig noe drit å spille mot, men såpass gammel har jeg blitt at jeg fokuserer ikke så mye på hva de gjør. Det jeg ser er den store muligheten vi har til å gjøre en god kamp og ta de tre poengene. Da er alt «good», forklarer Nordtveit.

TILBAKE: Håvard Nordtveit var ikke tilgjengelig for spill mot Slovenia, men er tilbake mot Bulgaria.

Spilleren som trolig er mest aktuell til å starte kampen som stopper for Norge, tror det norske laget har gode muligheter til å slå kraftig tilbake mot Bulgaria tirsdag.

- Hvis vi spiller opp mot den samme kampen som vi gjorde der nede i Bulgaria så skal vi normalt sett vinne. Vi slapp til én målsjanse og da fikk de mål. De har hatt en fantastisk statistikk, de har fem sjanser på de siste to-tre kampene og de har hatt fire mål, så nesten hvert skudd går inn. De har vel høy selvtillit, sier Nordtveit.

Han mener tror imidlertid det norske laget har vinneroppskriften klar.

- Vi må prøve å ta dem med deres egen medisin. Først og fremst gjelder det å være kompakte og score mål. Hvis vi klarer å få et tidlig mål, så kan vi også prøve å ligge litt på bakken og prøve å provosere dem litt, humrer Nordtveit.

King overrasket over kyniske bulgarere



Også lagkamerat Joshua King tror det norske laget er bedre forberedt denne gangen.

- Jeg hadde ingen anelse om hvordan de kom til å oppføre seg med tanke på å være kyniske, drøye tid og så videre, men vi er mer obs på det denne gangen, sier King til Nettavisen.

BEDRE FORBEREDT: Joshua King tror det norske laget vet bedre hva som venter dem mot Bulgaria denne gangen.

Han tror i likhet med Nordtveit at Norge bør ha gode muligheter til å ta tre nye poeng på Ullevaal.

- Vi må også være kyniske, men hvis vi er kyniske foran mål, gjør jobben og greier å få et tidlig mål, så skal det ikke være så mye problem. Vi vet bedre hva som venter oss nå med tanke på «mind games» og hvordan de spiller, forklarer landslagsspissen.

Skotsk dommer



Det er skotske John Beaton som er satt opp til å dømme tirsdagens kamp på Ullevaal. På mandagens pressekonferanse fikk Lagerbäck spørsmål på om han kom til å ta kontakt med kamplederne før oppgjøret, men svensken avviste det.

Nordtveit forteller at heller ikke spillerne har noen planer om å snakke med dommerne om det de forventer å se av bulgarerne, men han tror imidlertid at skotten er godt forberedt.

- På dette nivået så analyserer dommerne hver motstander de også. De vet at det ble delt ut noen kort mellom oss i forrige kamp og de vet kanskje at det allerede er en litt amper stemning. Jeg tror ikke det ville hjulpet å gå inn på kontoret deres og sagt «hallo, gutter, vær litt obs på de». Da tror jeg det kanskje hadde gått litt imot oss og at vi hadde virket litt pinglete, forklarer Nordtveit.

Hoffenheim-spilleren tror også at det ikke er noen ulempe at dommeren denne gangen ikke snakker samme språk som bulgarerne.

- Vi går ut i «fighten» og forhåpentligvis så klarer vi å ha en dommer som ikke snakker språket deres som han gjorde sist. De kommuniserte med hverandre på deres eget språk og det er mye lettere. Det er akkurat som vi skulle hatt en dansk eller svensk dommer, forteller Nordtveit.

Tirsdagens oppgjør på Ullevaal har avspark klokken 20:45. Norge kan fort bli avhengige av tre poeng mot Bulgaria for å ta seg videre i Nations League.

