Norge herjer i EM: Nå ber agentprofil spillerne holde seg unna sosiale medier

Det norske G17-landslaget storspiller og er klar for en historisk kvartfinale i U17-EM. Nå kommer agentprofilen Stig Lillejord med en klar advarsel til de norske spillerne.

ST GEORGE'S PARK (Nettavisen): Lillejord, som lenge har vært blant landets mest erfarne og profilerte agenter, tror nemlig de norske spillerne kan bli fritt vilt blant talentsultne agenter som jakter nye klienter.

- Hold dere unna Facebook

For etter gode prestasjoner følger ofte interesse, påpeker Lillejord. Og da mener han mange i hans egen bransje ikke skyr noen midler for å lykkes.

- Det er mye rart som skjer, og de norske spillerne må for all del holde seg unna sosiale medier under EM. Agenter tar mange snarveier for å komme i kontakt med spillere, og både på Facebook og Instagram kan det komme henvendelser. Jeg tror ingen våger å troppe opp på Norges hotell, men jeg er helt overbevist om at agenter vil prøve seg via sosiale medier, advarer Lillejord overfor Nettavisen.

Landslagssjef Gunnar Halle er føre var, og sier til Nettavisen at han allerede har lagt ned forbud mot å ha kontakt med agenter under EM. Slike ting ber han spillerne vente med til de er utenfor samling.

- Det tror jeg er lurt. De er unge, og det vil bli interesse hvis de spiller gode kamper. De er såpass unge at jeg tror det er best at de får litt fred og ro under denne turneringen, jeg det er ikke riktig at de skal styre med agenter og klubbjakt mens vi er her, sier Halle.

- Lillejord advarer mot agenter som tar snarveier via sosiale medier under mesterskap for å knytte kontakt. Hva tenker du om det?

- Vi har i hvert fall gitt beskjed, og vi kan ikke sjekke alt spillerne gjør, men det vil helt sikkert være noen agenter som gjør det. Men vi er i hvert fall veldig bevisste på at våre spillere skal holde seg unna de tingene der under mesterskapet, sier Halle.

Ifølge landslagssjefen har over 150 klubber og agenter meldt sin ankomst til EM. Tribunen er fullstappet med folk som finsikter Europas beste spillere i 17-årsklassen.

Avslappet LSK-talent

Lillestrøms lovende unggutt Josef Baccay er en av spillerne som har gjort gode kamper for Norge så langt. Han har ikke proffkontrakt med LSK og er således en enkel og billig spiller å hente for en utenlandsk storklubb om det blir aktuelt.

Baccay har ikke blitt kontaktet av noen agenter under mesterskapet, og forsikrer at fokuset hans uansett er på alt annet enn en mulig overgang.

- Jeg visst ikke engang at det var så mange klubber på tribunen før du nevnte det nå. Jeg tenker ikke så mye på det, jeg vil bare prestere best mulig. Jeg har uansett en fin hverdag i LSK sånn det er nå, sier han til Nettavisen.

STORTALENT: Josef Baccay er blant de norske spillerne som har imponert under EM. Det gjør han trolig interessant for flere klubber enn LSK.

Under EM har han fått vist frem sin fine venstrefot ved flere anledninger og trolig gjort seg interessant for flere klubber enn LSK. Han var nær målgivende pasning i 0-0 kampen mot Portugal, mens det mot Sverige ble en assist i forkant av Thomas Rekdals 1-1-scoring i kampen Norge vant 2-1 til slutt.

Venstrebeinet er blitt et våpen unggutten vil dyrke videre.

- Det er en bra fot, men jeg vet ikke om det alltid har vært det. Jeg har jobbet hardt for å utvikle det, sier han.

Er det noe som kjennetegner den lovende 17-åringen, er det målbevisst jobbing for å nå målene sine.

Jobber for en stor fremtid

Da Nettavisen gjorde research til dette intervjuet, var det én fellesnevner som gikk igjen: Baccay er dønn seriøs og en lek å jobbe med for enhver trener.

- Det har alltid vært drømmen min å bli fotballspiller, og jeg har egentlig jobbet hardt for å lykkes helt siden jeg var seks år. Jeg har alltid jobbet hardt og trener nesten hver dag for å klare det, sier han.

Han ofrer mye for å lykkes, ikke minst ofrer han mye tid. Siden han bor på Kolbotn må han vanligvis ta kollektivt hver vei for å bli med på trening. Det betyr tog inn til Oslo, før han tar tog videre til Lillestrøm. Totalt blir det over en time reising, hver vei.

- Når jeg sitter på toget er jeg dritt lei av og til. Men jeg gjør dette for fotballen, og når man brenner for fotball er det helt greit, sier han.

GOD VENSTREFOT: Josef Baccay har ved flere anledninger vist frem sitt kanskje største våpen under EM.

Treningen og dedikasjonen gir resultater, og unggutten er for lengst vant med å hospitere og trene med stjernene på Lillestrøms A-lag. To-tre ganger i uka er han med Arne Erlandsen & co. på feltet.

- Det er stor forskjell fra juniorfotball, alt går mye raskere enn man er vant til, og man blir utfordret på en helt annen måte. Det er klart man blir en bedre fotballspiller av det, forteller han.

Han beskriver seg selv som en rask, duellsterk og hardtarbeidende spiller som løper veldig mye. Mens han utenfor banen mener han er en hyggelig og rolig person som er opptatt av å ta folk godt imot.

Får råd av LSK-stjerner

Han kan egentlig spille overalt på venstresiden, og selv om han spiller venstre vingback på landslaget har han vekslet mellom venstreback og venstrekant for LSK 2.

Han skryter av LSK-spillerne, som han mener tar godt vare på ham på feltet. Spesielt de som spiller i samme posisjon, som Simen Rafn og Simen Kind Mikalsen, har han lært mye av.

- De vet hvordan det er, og jeg spør dem ofte om råd. Da kommer de alltid med gode svar, sier han.

MÅLRETTET: Josef Baccay har store planer for karrieren.

Baccay, som har norsk mor og filippinsk far (derav navnet), er oppvokst på Kolbotn utenfor Oslo, og selv om det ligger et langt stykke unna Åråsen begynner det å bli LSK-preg over stedet.

I tillegg til Baccay bor som kjent LSK-kaptein Frode Kippe på samme sted.

- Jeg har faktisk spilt mot sønnen hans flere ganger, han spilte på Oppegård mens jeg spilte på Kolbotn, forteller unggutten.

Selv om han er blant landets beste spillere i sin årsklasse, og er bankers på Norges G17-landslag, har ikke Baccay undertegnet proffkontrakt med Lillestrøm. De har heller ikke hatt noen samtaler om det.

- Målet er å få A-lagskontrakt, men jeg stresser ikke. Det kommer når det kommer, jeg må bare prestere så bra som mulig, sier han avslappet.

Nå har han uansett fokus på EM, og han spiller sitt første sluttspill med flagget på brystet. 17-åringen nyter hvert sekund.

- Det er selvfølgelig veldig gøy å være med, men man merker at det er litt mer press rundt dette enn en vanlig samling. Det er en stor erfaring jeg kan ta med meg tilbake til LSK, sier han.

Søndag spiller han og Norge kvartfinale i EM. Den bragden er allerede historisk.

